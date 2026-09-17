Fernando Gutiérrez: El guatemalteco que murió en el desplome de un helicóptero en Los Ángeles

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, entre las tres personas que murieron al estrellarse un helicóptero el pasado martes 15 de septiembre en Chatsworth, distrito ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, se encuentra el turista guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años.

Frente a este escenario, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó su identidad y el Consulado de Guatemala en el estado de California corroboró que era uno de sus nacionales, ya que Gutiérrez Mejía había llegado horas antes a la ciudad y se encontraba en tierra cuando el helicóptero se estrelló cerca de las 19 horas.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo 52, el helicóptero proporcionaba cobertura aérea para la estación local de NBC4 y era piloteado por George Marciniw, mientras la periodista Eliana Moreno reportaba en vivo sobre un accidente en el que estuvieron involucrados un autobús y un vehículo utilitario deportivo.

Asimismo, otros dos ciudadanos guatemaltecos, un primo y un amigo de Gutiérrez Mejía, también sufrieron heridas y fueron trasladados para recibir atención médica, de modo que la representación consular puede ofrecerles orientación y acompañamiento durante el proceso relacionado con Edy Fernando, quien se encontraba como turista.

Familia de Edy Fernando Gutiérrez busca trasladar el cuerpo a Guatemala

“Me dirijo a ustedes con el corazón profundamente quebrantado. Con una inmensa tristeza, comparto la dolorosa noticia del fallecimiento de mi querido primo Edy, quien perdió la vida de manera trágica e inesperada a causa del aparatoso accidente del helicóptero de noticias que se estrelló en la zona de Chatsworth”, agregó Karla Gutiérrez.

“Esta terrible e imprevista tragedia ha dejado un vacío imposible de llenar y un dolor inimaginable en toda nuestra familia. Quienes conocieron a Edy saben el gran ser humano que era, siempre lleno de vida, nobleza y amor por los suyos”, añadió Karla, quien creó una campaña en GoFundMe para aliviar la carga financiera de sus padres.

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“En medio del profundo duelo que estamos atravesando, nos enfrentamos ahora a la difícil realidad de los gastos funerarios, de sepelio y traslados, los cuales superan por completo nuestras posibilidades económicas inmediatas en este momento de crisis”, aseguró, tras agradecer las oraciones, las palabras de aliento y la generosa solidaridad.

Ante esta situación, los fondos recaudados se destinarán a los servicios funerarios y velación, a los gastos de sepelio y cremación, y a los gastos imprevistos y apoyo directo a sus padres para afrontar esta dolorosa pérdida. Por ello, la campaña busca recaudar US$4 mil 500 (Q34 mil 350) y, hasta el momento, solo ha conseguido US$650 (Q5 mil).

La tristeza de su familia en Guatemala

Para la familia de Edy Fernando Gutiérrez Mejía en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, no es fácil creer que ya no está, debido a que muchos familiares dicen que lo vieron salir de su casa el mismo martes 15 de septiembre. “Salió a trabajar y debía regresar en unos días”, explicó su prima Karla a la cadena Univisión.

A Fernando Gutiérrez Mejía sus familiares lo describen como un amante del fútbol, un hombre trabajador, bromista y, sobre todas las cosas, un muy buen hijo, dado que su prima indicó que era él quien mantenía a su madre, Sonia Mejía, quien quisiera tener su cuerpo en Guatemala para darle el último adiós como entiende que lo merece.