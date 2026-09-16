Quién era el guatemalteco que murió por el accidente de un helicóptero en Los Ángeles

Tras el accidente del helicóptero de la cadena de noticias NBC4 y Telemundo 52 ocurrido el pasado 15 de septiembre en Los Ángeles, las autoridades han podido identificar a los tres fallecidos que dejó el incidente aéreo.

NBC4 confirmó que la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw, con 30 años de experiencia, perdieron la vida en el accidente.

Además, un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, en inglés) indicó que la tercera persona fallecida, quien se encontraba en tierra, fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.

Tanto medios locales como una publicación de la Municipalidad de Cuilapa, Santa Rosa, y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) habrían confirmado que Gutiérrez es guatemalteco.

Mediante una publicación en redes sociales, la Municipalidad de Cuilapa lamentó el fallecimiento de Gutiérrez en el accidente en Los Ángeles.

"La Municipalidad de Cuilapa y la Señora Alcaldesa lamentan el trágico fallecimiento de quien en vida fuera el Joven Edy Fernando Gutiérrez Mejía, más conocido como "Pichi"", señala la Municipalidad.

El Minex agregó que, aparte de la víctima mortal, hay otros dos guatemaltecos que resultaron heridos tras el accidente, quienes ya fueron dados de alta del hospital.

En el accidente del helicóptero que cayó en Los Angeles me cuentan que la tercera víctima que no ha sido reportada por las autoridades es el joven de Cuilapa, Santa Rosa, Edy Fernando Gutierrez Mejía.



El piloto del helicóptero y la reportera de NBC George Marciniw y Eli Moreno… pic.twitter.com/cFV1mhobTe — WI-JO-® (@wijors) September 16, 2026

"La Misión Consular se encuentra en comunicación con las autoridades y contactando a los familiares para brindar asistencia y orientación", señala el Minex.

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