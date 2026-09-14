Verificamos por usted: ¿Los pilotos del avión de Amazon accidentado en Miami tendrán proceso penal?

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Verificamos por usted: ¿Los pilotos del avión de Amazon accidentado en Miami tendrán proceso penal?

Dos pilotos manejaron el avión de Amazon que se accidentó el pasado 6 de septiembre en Miami y que dejó cinco personas fallecidas.

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Un avión de carga de Amazon Prime Air se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Un avión de carga de Amazon Prime Air queda volcado de morro tras salirse de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida, EE. UU., el 6 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Han pasado ocho días luego del accidente aéreo que involucró a un avión de la empresa Amazon en el Aeropuerto de Miami, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas y cinco heridas.

Mientras las investigaciones continúan y familiares de las víctimas buscan denunciar a Amazon por el accidente, también ha surgido una interrogante: ¿Qué pasará con los dos pilotos del avión accidentado?

CNN afirma que ambos pilotos resultaron con heridas leves tras el accidente y, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga el hecho, hay dudas sobre si los pilotos enfrentarían cargos penales.

El medio, que entrevistó a varios expertos, asegura que es muy poco probable que los pilotos enfrenten procesos penales por el accidente aéreo.

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Uno de los expertos entrevistados fue el director ejecutivo de Flight Safety Foundation, Hassan Shahidi, quien dijo que existe una norma federal que "establece un umbral muy alto para determinar si hubo algún delito por parte de los pilotos".

Shahidi indicó que, dentro de la investigación, se analiza por qué los pilotos tomaron algunas decisiones antes del accidente.

Una de ellas fue la supuesta falta de acción cuando uno de los pilotos expresó preocupación debido a que el avión se movilizaba a mucha velocidad.

"Seguramente se les harán muchas preguntas sobre la toma de decisiones y lo que sucedió en ese momento", afirma Shahidi.

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CNN detalla que la NTSB se trata de una entidad que no tiene la responsabilidad de acusar ni determinar responsabilidades legales, aun cuando la misma entidad elabora informes y concluye cuándo un piloto es el responsable de algún accidente.

El medio cita a Kathy Yodice, socia directora de un bufete de abogados especializado en aviación, y afirma que, aun cuando hay fiscales locales o federales que pueden investigar lo ocurrido, es muy poco frecuente que los pilotos de aerolíneas sean procesados penalmente.

Según declaró a CNN, "tienen que haber pruebas de la comisión de un delito, y si existen indicios o evidencias de alguna conducta delictiva, sí podría iniciar una investigación penal".

Lea también: “Estoy devastada”: Esto dijeron las personas que conocían a las víctimas del accidente aéreo en Miami

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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