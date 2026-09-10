Esto dijeron los pilotos del avión de Amazon antes de accidentarse en Miami, según la caja negra

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés), confirmó el pasado 7 de septiembre que las autoridades lograron recuperar la caja negra del avión de Amazon que se accidentó el pasado 6 de septiembre en el Aeropuerto de Miami y que dejó cinco personas fallecidas.

Ahora, el medio CNN ha dicho que se ha revelado información proveniente de la grabadora de voz de la cabina del avión, donde uno de los pilotos habría expresado preocupación por la excesiva velocidad a la que iba la aeronave antes de aterrizar.

Fue la misma NTSB la que reveló el relato del piloto dentro de la cabina del avión y añadió que es un elemento que ayudará en la investigación para determinar las causas del accidente ocurrido el pasado 6 de septiembre.

De acuerdo con el resumen de la NTSB, cuando el avión tuvo autorización para aterrizar, uno de los pilotos se mostró preocupado por la excesiva velocidad a la que iba la aeronave.

El resumen señala que el piloto hizo comentarios como que el avión "va demasiado rápido", pero, según la NTSB, no hubo una respuesta "verbal coherente" a los comentarios del piloto.

CNN afirma que en las grabaciones se escucha al piloto solicitar hacer una maniobra llamada go-around, para abortar el aterrizaje y dar una vuelta para volver a aterrizar, pero el avión ya se encontraba a cinco segundos de salirse de la pista.

La caja negra del avión de Amazon revela qué dijeron los pilotos antes de salirse de la pista en Miami, lo que dejó 5 muertos https://t.co/4XGa3mvxNT — CNN en Español (@CNNEE) September 10, 2026

La caja negra también habría registrado una serie de alertas provenientes del Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo, las cuales, según CNN, advierten cuando un avión desciende a demasiada velocidad.

El pasado 8 de septiembre, la NTSB indicó que iba a hablar con los pilotos del avión para entender qué ocurrió al momento del accidente.

Lea también: ¿Fue hallada la caja negra? los nuevos detalles revelados del avión de Amazon accidentado en Miami