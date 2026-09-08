¿Fue hallada la caja negra? los nuevos detalles revelados del avión de Amazon accidentado en Miami

Tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 6 de septiembre, en el que un avión de Amazon se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, han surgido nuevos detalles por parte de las autoridades, así como avances en las investigaciones.

Recientemente, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Homendy, dijo en rueda de prensa que el avión colisionó contra dos vehículos al momento de salirse de la pista.

Uno de estos vehículos era una furgoneta en la que viajaban siete personas, afirmó Homendy.

"Al aterrizar, el avión se salió de la pista 30, chocó contra varios equipos de navegación y después impactó contra una furgoneta Ford Econoline blanca de 2012, propiedad de Professional Ocean Service Corporation, una empresa de limpieza subcontratada por las aerolíneas. En ella viajaban siete personas", explicó la presidenta de la NTSB.

Tras la colisión, el avión habría atravesado una valla perimetral y chocó contra un automóvil Toyota Corolla Cross LE que circulaba por la avenida Northwest 67th. Después, la aeronave impactó contra otra valla que separaba una zona donde se encontraban robotaxis de la empresa Tesla.

El avión era un Boeing 767-300 operado por la compañía 21 Air.

NTSB Chairwoman Jennifer Homendy described the “utter devastation” at the site of the deadly Amazon cargo plane crash at Miami International Airport during a news conference Monday, pointing to tire marks extending through the grass, destroyed vehicles and debris scattered across… pic.twitter.com/OyGL8vwdvS — CBS News (@CBSNews) September 8, 2026

Homendy agregó que las autoridades han logrado recuperar la caja negra del avión, la cual fue trasladada la noche del 7 de septiembre a las oficinas de la NTSB.

Afirmó que se espera divulgar más detalles del accidente en el transcurso del martes.

La jefa de la NTSB describió la escena del accidente como "devastadora" y aseguró que "hay escombros por todas partes": "Es difícil de ver, y estoy segura de que también debe ser muy difícil para los servicios de emergencia".

NEW: NTSB Chairwoman Jennifer Homendy delivers a stark warning after the deadly Miami runway crash:



"Our recommendations MUST be implemented or we're going to be here again."



Asked whether this is happening too often, Homendy responded:



"One is too often for the NTSB. Just… pic.twitter.com/RvT8HBzDCb — Fox News (@FoxNews) September 7, 2026

Entre otras cosas, la investigación de esta agencia se enfocará en el historial del vuelo, la experiencia de la tripulación, las condiciones meteorológicas en el momento del accidente y el estado del Boeing implicado, entre otros factores.

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