“Está en llamas”: Qué revelan los audios de emergencia del avión de Amazon accidentado en Miami

El hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre, cerca de las 14 horas. El avión de carga de Amazon arribó al Aeropuerto Internacional de Miami, pero no pudo detenerse y se salió de la pista 30. La aeronave atravesó una carretera cercana al aeropuerto e impactó contra varios vehículos.

Tras el incidente, se produjo un incendio y una fuga de combustible en el Boeing 767 utilizado para operaciones de Amazon. De acuerdo con Univision, esto provocó la movilización de 200 miembros de cuerpos de emergencia. Cinco personas murieron, mientras que otras tres víctimas resultaron gravemente heridas y otras dos sufrieron lesiones de menor consideración.

Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias que provocaron que el avión de carga se saliera de la pista y las consecuencias del incidente.

Existen registros de los primeros minutos de la emergencia. Según una transcripción publicada por Univision, se reportó que la aeronave había salido de la pista y, posteriormente, se ordenó el cierre de la pista 30.

- Parece que hay un avión que se salió de la pista.

- Sí, señor

- Torre...la pista 3-0 está cerrada por una emergencia con un avión.

- Sí, la pista 3-0 está cerrada

- Miami, Torre, buenas tardes...1456...pista 3-0

- 1456, Miami, cancele su aproximación. Intente mantenerse a 3 mil, vuele en dirección a la pista por ahora

A consecuencia de la emergencia, otras aeronaves tuvieron que mantenerse en espera y modificar sus vuelos mientras se atendía el incidente. De acuerdo con la transcripción publicada por Univision, durante la emergencia se escuchó: “El avión está en llamas, el avión está en llamas. Prepárese para la acción”.

🇺🇸 Chilling emergency radio audio captured first responders scrambling after the Amazon cargo plane overran the runway at Miami International Airport, striking vehicles and leaving five people dead and five injured.pic.twitter.com/n4ecHQuZYZ — NewsForce (@Newsforce) September 7, 2026

También se difundieron los audios emitidos por los servicios de emergencia:

- El avión está en llamas. Prepárense para la acción

- 1-3, adelante

- Alerta 3, todas las unidades aeroportuarias disponibles, Alerta 3, salida de pista en la pista 3-0.

- ¿Sabemos qué tipo de avión es?

- Tengo un 767, llamaré a la torre ahora mismo

🇺🇸 UPDATE: Newly surfaced air traffic control audio from the the Amazon cargo plane that crashed at Miami International Airport.



The NTSB is now leading an investigation into why the jet couldn't stop in time.



Inspectors found no debris on the runway itself, though the aircraft… https://t.co/uj8C20rgEo — NewsForce (@Newsforce) September 7, 2026

Unos 200 elementos atendieron la emergencia. Luego de que el avión quedara envuelto en llamas y grandes cantidades de humo, los bomberos utilizaron equipo especializado y, hasta horas después, continuaban atendiendo una fuga de combustible que persistía.

Las investigaciones se centrarán en el aterrizaje, por lo que los investigadores deberán determinar en qué punto de la pista aterrizó la aeronave y si contaba con suficiente distancia para detenerse.

Las imágenes que existen sobre el incidente muestran que el Boeing 767 permaneció en el aire durante una parte de la pista antes de tocar tierra. Sin embargo, aún no existe una conclusión de las autoridades sobre las causas del hecho.

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La investigación también analizará factores como la velocidad de la aeronave, el sistema de frenado, las condiciones meteorológicas y el estado mecánico del avión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) envió un equipo para investigar el accidente y determinar qué provocó que la aeronave terminara fuera de la pista.

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