Videos: así fue el accidente del avión de carga que se salió de pista y se estrelló en Miami

Imágenes que circulan en redes sociales muestran un avión con el logotipo de Amazon envuelto en una nube de humo, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y salirse de la pista.

Se trata de un Boeing 767-300, un avión de carga que había salido la mañana de este domingo 6 de septiembre del 2026 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Tras su aterrizaje en Miami, alrededor de las 14 horas (12 horas de Guatemala), la aeronave se salió de una pista y habría impactado contra varios vehículos en el extremo noroeste del aeropuerto.

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó ese departamento en una publicación en Facebook.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de heridos que habría dejado el incidente, así como las causas que lo habrían provocado.

La situación provocó la suspensión de operaciones en la terminal aérea, así como el cierre de las pistas y vías de rodaje, según informó un portavoz del aeropuerto a medios internacionales. Con ello, quedaron suspendidos todos los despegues y aterrizajes.

Varios videos publicados en la red social X muestran el panorama de la situación. En ellos se ve el avión cerca de la carretera, envuelto en humo negro y algunas llamas.

WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026

WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026