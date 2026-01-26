Aeropuerto La Aurora supera los 5 millones de pasajeros y marca récord en tránsito aéreo

El Aeropuerto Internacional La Aurora registró un crecimiento sostenido en el movimiento de pasajeros durante el 2025, en comparación con el año anterior, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con Jorge Ardón, jefe de Operaciones Aéreas del Aeropuerto La Aurora, en el 2024 se contabilizaron 2 millones 469 mil 365 pasajeros que ingresaron al país y 2 millones 472 mil 785 que salieron. Para el 2025, las entradas subieron a 2 millones 573 mil 651 y las salidas a 2 millones 555 mil 884. En total, se movilizaron 187 mil 385 pasajeros más.

Este aumento se refleja en la operación diaria del aeropuerto, que durante las horas pico, principalmente en la mañana y la noche, puede concentrar hasta 4 mil personas en tránsito. Esta demanda impacta directamente en los servicios de migración, seguridad, documentación y manejo de equipaje.

El Aeropuerto La Aurora mantiene su posición como principal terminal aérea del país, con conexiones hacia destinos regionales, norteamericanos y europeos. Las autoridades destacan que el destino más concurrido es Panamá, por ser el principal punto de enlace hacia Suramérica y Europa.

Actualmente, 15 aerolíneas operan en la terminal, con un promedio diario de entre 7 mil 500 y 8 mil pasajeros.

El crecimiento del flujo aéreo presenta desafíos logísticos, pero también oportunidades para fortalecer la infraestructura y mejorar la atención al pasajero, afirmaron fuentes de Aeronáutica Civil.

