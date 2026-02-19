DGAC recupera parqueo del Aeropuerto La Aurora tras más de una década de ocupación y una deuda de Q30 millones

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) notificó este jueves 19 de febrero la intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, ocupado desde hace más de diez años por la entidad privada COCVISA, sin contrato vigente, informaron fuentes oficiales.

La acción fue realizada en cumplimiento de una resolución del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y contó con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el ministro ejecutor designado y la Policía Nacional Civil (PNC), según un comunicado de la DGAC.

Según la DGAC, la intervención busca recuperar el control de un bien estatal cuya ocupación irregular ha generado una deuda superior a Q30 millones.

Se informó que, como parte de la medida, un interventor judicial se encargará de supervisar los ingresos, garantizar el registro y fiscalizar los pagos pendientes a favor del Estado.

Además, se anunció la revisión de subarrendamientos de espacios comerciales que operan sin autorización dentro del parqueo, así como la suspensión del aprovechamiento privado de recursos públicos, incluido el uso de energía eléctrica del aeropuerto sin pago.

La entidad aseguró que el parqueo continuará operando con normalidad para garantizar el servicio a los usuarios. También reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora.

