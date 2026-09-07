“Estamos desconsolados”: Qué dijo Amazon tras el accidente aéreo en Miami que dejó cinco fallecidos

Luego de que el pasado 6 de septiembre al menos cinco personas fallecieran tras accidentarse un avión de Amazon en Miami, la compañía ha emitido un comunicado donde lamentan el hecho.

De acuerdo al comunicado, citado por medios estadounidenses como CBS News, Amazon expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, y señala que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Amazon afirma que aún se encuentra en la etapa de recopilación de información y que su "máxima prioridad" es la seguridad y bienestar de las personas afectadas.

"En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas", dijo Nantel en la red social X.

"Podemos confirmar que un avión de Amazon Air operado por 21 Air sufrió un incidente mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo", habría dicho la vocera de Amazon, Kelly Nantel, según CBS News.

A pesar de pronunciarse, Amazon no precisó otros detalles como las causas del accidente, la condición del resto de la tripulación ni las medidas que han aplicado.

"We can confirm that an Amazon Air plane operated by 21 Air experienced an incident while attempting to land at Miami International Airport today. This is a fast-moving situation and we're still gathering details. We're working closely with local authorities and officials to… — Amazon News (@amazonnews) September 6, 2026

El accidente también dejó cinco personas heridas, y según la jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, Erica Benítez, tres de ellos se encuentran en estado crítico.

El avión habría chocado en la carretera con varios vehículos luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El avión afectado es un Boeing 767-300 operado por 21 Air que se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que ha abierto una investigación del suceso.

Amazon spokesperson Kelly Nantel has confirmed that 5 people have been killed so far. pic.twitter.com/rwsm8UEnAb — PSAFLIVE (@PSAFLIVE) September 7, 2026

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