Al menos 5 muertos al accidentarse un avión de carga en el aeropuerto de Miami

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Al menos 5 muertos al accidentarse un avión de carga en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga de la compañía Amazon se salió de la pista de aterrizaje.

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Un avión ladeado al lado de una fila de camiones

El avión era Boeing 767 de carga perteneciente a Amazon. Reuters

Al menos 5 personas perdieron la vida cuando un avión Boeing 767 de carga, perteneciente a Amazon se salió de la pista en el aeropuerto internacional de Miami, confirmó la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava.

Al menos otras 5 personas están heridas de gravedad, y cientos de vuelos tuvieron que ser suspendidos durante uno de los fines de semana más activos en la temporada en EE.UU.

Seguiremos ampliando cuando se conozca más información…

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