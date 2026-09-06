Al menos 5 muertos al accidentarse un avión de carga en el aeropuerto de Miami

Al menos 5 personas perdieron la vida cuando un avión Boeing 767 de carga, perteneciente a Amazon se salió de la pista en el aeropuerto internacional de Miami, confirmó la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava.
Al menos otras 5 personas están heridas de gravedad, y cientos de vuelos tuvieron que ser suspendidos durante uno de los fines de semana más activos en la temporada en EE.UU.
Seguiremos ampliando cuando se conozca más información…
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