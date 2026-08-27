¿Los controladores abandonaron sus puestos? los nuevos detalles revelados del accidente aéreo en LaGuardia

Un reciente reportaje de The Wall Street Journal indicó este 27 de agosto que dos controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo horas antes de que ocurriera el accidente aéreo en el Aeropuerto LaGuardia, el pasado 22 de marzo.

Según el medio, los dos trabajadores abandonaron sus puestos antes de que el avión regional de Air Canada impactara contra un camión de bomberos en el aeropuerto, lo que provocó la muerte de los dos pilotos y una decena de heridos.

The Wall Street Journal indicó que la información fue verificada por funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que ha tramitado los despidos de los dos controladores aéreos.

Fuentes aseguran que los dos trabajadores salieron una hora antes de finalizar su turno el 22 de marzo. Esto provocó que los dos controladores que permanecieron en la torre de control del aeropuerto no tuvieran suficiente apoyo para gestionar la carga laboral.

CNN añadió que esta revelación se da al mismo tiempo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) continúa con las investigaciones sobre el accidente.

El medio aclaró que el informe final, en el que se detallarán las causas del accidente y los factores que lo provocaron, no estaría listo hasta dentro de seis meses.

“La FAA está comprometida con la rendición de cuentas de sus empleados y no comprometerá la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”, dijo la FAA en un comunicado.

FAA MOVES TO FIRE 2 LA GUARDIA AIR TRAFFIC CONTROLLERS AFTER DEADLY COLLISION



Per WSJ, Federal aviation officials have determined that two LaGuardia air-traffic controllers left work about an hour before their shifts ended on March 22, shortly before the deadly runway collision… pic.twitter.com/Feam0wUnsh — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 27, 2026

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