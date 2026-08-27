Por qué un agente del ICE quedó libre tras ser acusado de disparar contra un inmigrante venezolano

The New York Times informó que un agente del ICE, acusado de disparar contra un inmigrante y mentir sobre lo ocurrido durante un operativo en Minneapolis, fue puesto en libertad en Texas.

El agente del ICE fue identificado como Christian Castro y enfrenta cargos en Minnesota por los delitos de agresión y denuncia falsa de un delito.

Los cargos están relacionados con un operativo migratorio ocurrido el 14 de enero en Minneapolis, donde el agente disparó contra Julio Sosa Celis, inmigrante venezolano de 24 años.

Tras el hecho, Castro estuvo detenido desde mayo, luego de ser localizado por agentes estatales de Texas.

Aunque las autoridades de Minnesota solicitaron la extradición de Castro, el Gobierno de Texas no respondió a la petición.

La solicitud debía tramitarse en un plazo de 90 días; de lo contrario, Castro saldría libre.

La semana pasada, el fiscal general de Minnesota presentó una demanda contra el estado de Texas y su gobernador, Greg Abbott, y exigió la extradición de Castro.

En sus argumentos, el fiscal expresó su temor de que Castro saliera libre y huyera a México.

Ahora, un juez federal concedió la libertad al agente del ICE y señaló que el estado de Minnesota no demostró que el gobernador Abbott actuara de forma indebida al prolongar el trámite de la solicitud de extradición.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado de Cameron, Manuel Treviño, informó que Castro fue liberado por la mañana, según reportó el periódico neoyorquino.

Christian Castro, the ICE agent charged with shooting and injuring a man in Minneapolis, has been released from a jail in Texas after a federal judge denied Minnesota’s request to keep him in custody. https://t.co/ztUUAScVEC — The Washington Post (@washingtonpost) August 27, 2026

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