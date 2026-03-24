“El primero en más de 30 años”: cómo el accidente en el aeropuerto LaGuardia recuerda otra tragedia similar en 1992

El aeropuerto LaGuardia, ubicado en Nueva York, fue protagonista el pasado 22 de marzo, debido a que un avión de Air Canada, mientras aterrizaba, impactó contra un camión de bomberos, lo que dejó dos fallecidos: el piloto y copiloto de la aeronave.

A su vez, aproximadamente 41 pasajeros y tripulantes del avión fueron trasladados a centros asistenciales de EE. UU., según el medio CNN.

Esta tragedia, ocurrida en el tercer aeropuerto más importante del área metropolitana de Nueva York, no ha sido la única registrada en esta infraestructura.

De hecho, este accidente aéreo recuerda a otro ocurrido hace 34 años, con un saldo de fallecidos mayor al registrado recientemente.

Coincidentemente, el siniestro aéreo se remonta al 22 de marzo de 1992, cuando un vuelo —en este caso, el USAir 405— se estrelló en medio de una tormenta invernal, según el medio Infobae.

34 years to the day ... tragedy strikes again at LGA ...

3/22/92: USAir Flight 405 from LGA to CLE crashed into Flushing Bay on takeoff killing 27 pic.twitter.com/RS4BNQFei5 — Steven Bognar (@Bogs4NY) March 23, 2026

El medio, que cita a The New York Times, afirma que el accidente de 1992 dejó 27 fallecidos.

El vuelo, afirman ambos medios, iniciaba su ruta en Jacksonville y terminaba en Cleveland, pero las fuertes condiciones climáticas de aquella época (fuertes nevadas y acumulación de hielo) provocaron que el avión cayera luego de despegar.

OTD in 1992: USAir Flight 405, an F-28, crashes taking off from La Guardia (New York, US), 21 of 51 aboard die. The investigation pointed to inadequate deicing SOP causing control issues, in a similar occurrence to Air Ontario Flight 1363 in Dryden (Canada) 3 years earlier. 🧵… pic.twitter.com/tToNR5EFOE — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) March 22, 2026

Cincuenta y una personas iban a bordo del avión, y entre los fallecidos se encontraba el piloto, al igual que en la tragedia ocurrida en el 2026.

Infobae cita un informe de la Autoridad Federal en Seguridad Aérea, el cual señala que varios de los fallecidos recibieron impactos leves luego de la colisión, pero murieron ahogados, debido a que el avión se estrelló en la bahía de Flushing.

Recientemente, el actual alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo en conferencia de prensa que el accidente aéreo del avión de Air Canada es "el primer accidente mortal en LaGuardia en más de 30 años".

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