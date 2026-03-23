Internacional
Más de 80 heridos: qué se sabe del avión militar que se estrelló en Colombia
Un avión Hércules C-130 en donde viajaban 125 personas se estrelló este 23 de marzo en una zona selvática de Colombia.
Integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, rescatistas y voluntarios realizan labores de rescate este lunes, en Puerto Leguizamo (Colombia). (Foto Prensa Libre: EFE)
Un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló este 23 de marzo en la zona de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, lo que dejó al menos ocho personas fallecidas y más de 80 heridas.
De acuerdo con información preliminar del gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, se reportan ocho fallecidos y 83 personas heridas, 14 de ellas en estado crítico.
El comandante de la FAC, Carlos Silva, detalló que en el avión —un Hércules C-130— viajaban 125 personas, de las cuales 112 son miembros del Ejército Nacional, 11 son tripulantes y dos son policías.
Respecto de los heridos, las autoridades colombianas afirmaron que la mayoría ya ha sido trasladada a centros asistenciales cercanos a Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá.
Las autoridades de Colombia detallaron que el accidente ocurrió a las 9.50 horas, cuando el avión se habría precipitado a tierra y se incendió luego de despegar.
Aún se desconocen las causas que provocaron el incendio de la aeronave, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.
"Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto", dijo Carlos Silva.
Otras entidades colombianas revelaron más detalles del avión accidentado. Por ejemplo, el portal SA Defensa informó que la aeronave tenía 43 años de uso.
Debido a que el accidente ocurrió en una zona selvática, las labores de búsqueda y rescate se llevaron a cabo por vía aérea y fluvial.
Según las autoridades colombianas, las labores de rescate se efectuaron con el apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, divulgó en X un balance preliminar distinto del reportado por las autoridades regionales y señaló que "hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto y 43 personas por establecer su estado".
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