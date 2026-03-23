Más de 80 heridos: qué se sabe del avión militar que se estrelló en Colombia

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló este 23 de marzo en la zona de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, lo que dejó al menos ocho personas fallecidas y más de 80 heridas.

De acuerdo con información preliminar del gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, se reportan ocho fallecidos y 83 personas heridas, 14 de ellas en estado crítico.

El comandante de la FAC, Carlos Silva, detalló que en el avión —un Hércules C-130— viajaban 125 personas, de las cuales 112 son miembros del Ejército Nacional, 11 son tripulantes y dos son policías.

Respecto de los heridos, las autoridades colombianas afirmaron que la mayoría ya ha sido trasladada a centros asistenciales cercanos a Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá.

Las autoridades de Colombia detallaron que el accidente ocurrió a las 9.50 horas, cuando el avión se habría precipitado a tierra y se incendió luego de despegar.

Aún se desconocen las causas que provocaron el incendio de la aeronave, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

"Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto", dijo Carlos Silva.

Otras entidades colombianas revelaron más detalles del avión accidentado. Por ejemplo, el portal SA Defensa informó que la aeronave tenía 43 años de uso.

Debido a que el accidente ocurrió en una zona selvática, las labores de búsqueda y rescate se llevaron a cabo por vía aérea y fluvial.

Según las autoridades colombianas, las labores de rescate se efectuaron con el apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.



Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.



Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, divulgó en X un balance preliminar distinto del reportado por las autoridades regionales y señaló que "hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto y 43 personas por establecer su estado".

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