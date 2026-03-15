Accidente aéreo en San Marcos: Inacif confirma causas de muerte de las víctimas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó este 15 de marzo que cuatro personas perdieron la vida en el accidente aéreo registrado en una zona boscosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron imágenes en las que se apreciaba la aeronave destruida por el impacto.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil reveló que se trataba de un vuelo privado con cuatro tripulantes en una avioneta Cessna 182.

Los cuerpos de socorro indicaron que el despegue ocurrió en una pista de la zona 5 de San Marcos, pero minutos después ocurrió el accidente.

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El Inacif identificó a los fallecidos como:

Daniel Darío Doher Pérez, de 32 años

José Carlos Fuentes Orozco, de 47 años

Edilma Judith Mazariegos Rodas, de 26 años

Según los bomberos, Mazariegos Rodas se encontraba embarazada.

Los forenses también identificaron al cuarto fallecido como Harold Stian Udrum, de 52 años. Según la prensa local, era de nacionalidad extranjera.

El Inacif informó que Doher Pérez murió por trauma de tórax, mientras que los otros tres fallecieron por politraumatismo.

La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala (AGOG), subsede noroccidente, y la Dirección de Servicios de Salud de San Marcos lamentaron la muerte de Fuentes Orozco, quien trabajó durante años en el Hospital Nacional de San Marcos.

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