Aeronave agrícola se accidenta en pista de una finca en Tiquisate, Escuintla

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este sábado 14 de marzo que, de acuerdo con información preliminar, la aeronave agrícola, modelo AT-401, realizaba un vuelo de trabajo agrícola cuando ocurrió el percance.

Añadió que en la aeronave se transportaba una persona, quien resultó ilesa.

Según la DGAC, el accidente ocurrió en la pista de la finca Santa Irene, en el municipio de Tiquisate, Escuintla.

Afirmó que, tras recibir el reporte preliminar y de acuerdo con los protocolos, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes se trasladó al lugar para recolectar información en el área, con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Remarcó que esta información se encuentra en desarrollo, por lo que las autoridades ampliarán los datos conforme avance la investigación.

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