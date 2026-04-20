Videos muestran cómo turistas desafían prohibición y quedan expuestos a erupción del volcán Santiaguito

Videos publicados en redes sociales muestran cómo un grupo de turistas se acercó al cráter del volcán Santiaguito, en Quetzaltenango, y evidencian el riesgo al que se expusieron debido a una fuerte erupción, pues es uno de los colosos más activos de Guatemala, su comportamiento cambia de forma repentina y su ascenso está restringido.

En una de las grabaciones se observa cómo, por la erupción, se levanta una extensa columna de humo y grandes cantidades de material piroclástico, el cual puede resultar letal debido a la fuerza y el tamaño de las rocas que suelen desprenderse en ese momento.

En otro video, tomado desde un ángulo distinto, se observa cómo el grupo de turistas desciende apresurado para ponerse a salvo. Hasta el momento se desconoce si el incidente dejó personas heridas.

El incidente habría ocurrió mientras está vigente la prohibición de escalar el volcán Santiaguito, debido a lo peligroso que puede ser acercarse a su cráter.

Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicó en sus redes sociales que el Santiaguito no es apto para ascenso turístico, puesto que su actividad puede cambiar en minutos.

“Respeta la restricción y evita tragedias”, detalla Asistencia Turística.

Además, el Inguat reitera el llamado permanente a visitantes nacionales y extranjeros a abstenerse de ascender a volcanes que representen riesgos para su integridad física, especialmente en aquellos casos donde existan alertas o condiciones adversas.

Asimismo, se exhorta a los turistas a no dejarse sorprender por guías informales o irresponsables que, sin cumplir con las condiciones de seguridad y regulación correspondientes, ponen en peligro la vida de las personas.

“El INGUAT respalda las acciones que impulsan la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y las municipalidades correspondientes, en el marco de sus competencias legales, orientadas a la prevención, control y protección de la población ante riesgos asociados a la actividad volcánica”, refiere la dependencia.

“El volcán Santiaguito es altamente peligroso. Su ascenso está prohibido por las autoridades. Su actividad es impredecible y puede generar emisiones de ceniza, gases tóxicos y flujos piroclásticos capaces de provocar avalanchas mortales. No pongas tu vida en riesgo, tu vida vale más que una foto. ¡No te expongas! Si alguna persona te ofrece guiarte en el ascenso al volcán, desconfía”, son parte de las recomendaciones de Asistencia Turística.

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