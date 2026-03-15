Sucesos
Identifican a tres de las víctimas de accidente aéreo en zona montañosa en San Marcos
Mujer embarazada figura entre las víctimas del accidente aéreo en San Marcos.
Aeronave accidenta en área montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales ampliaron detalles del accidente de una avioneta registrado la tarde del sábado 14 de marzo en un área montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
En imágenes compartidas por los socorristas se observa que la aeronave quedó destruida por el impacto. Además, pobladores se unieron a los bomberos para atender la emergencia.
El informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil da cuenta de que la tragedia se registró en la aldea Villa Hermosa. Añadió que se trata de una aeronave Cessna 182, que efectuaba un vuelo privado.
El reporte de los bomberos amplía que la avioneta despegó de una pista ubicada en la zona 5 de San Marcos, y minutos después ocurrió el accidente.
Añadió que en el lugar murieron tres personas y una más en la Emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.
Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para extraer los cuerpos del interior de la aeronave.
Para leer más: Aeronave agrícola se accidenta en pista de una finca en Tiquisate, Escuintla
Fallecidos por el accidente
Los bomberos compartieron la identidad de tres de los fallecidos:
- Judith Mazariegos, de 26 años, en estado de gestación
- José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años
- Daniel Pérez, de 31 años, piloto de la aeronave
- También murió una persona de nacionalidad extranjera, de unos 55 años.