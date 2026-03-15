Identifican a tres de las víctimas de accidente aéreo en zona montañosa en San Marcos

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Identifican a tres de las víctimas de accidente aéreo en zona montañosa en San Marcos

Mujer embarazada figura entre las víctimas del accidente aéreo en San Marcos.

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ACCIDENTE AÉREPO EN ESQUIPULAS PALO GORDO

Aeronave accidenta en área montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales ampliaron detalles del accidente de una avioneta registrado la tarde del sábado 14 de marzo en un área montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

En imágenes compartidas por los socorristas se observa que la aeronave quedó destruida por el impacto. Además, pobladores se unieron a los bomberos para atender la emergencia.

El informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil da cuenta de que la tragedia se registró en la aldea Villa Hermosa. Añadió que se trata de una aeronave Cessna 182, que efectuaba un vuelo privado.

El reporte de los bomberos amplía que la avioneta despegó de una pista ubicada en la zona 5 de San Marcos, y minutos después ocurrió el accidente.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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Añadió que en el lugar murieron tres personas y una más en la Emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para extraer los cuerpos del interior de la aeronave.

Para leer más: Aeronave agrícola se accidenta en pista de una finca en Tiquisate, Escuintla

Fallecidos por el accidente

Los bomberos compartieron la identidad de tres de los fallecidos:

  • Judith Mazariegos, de 26 años, en estado de gestación
  • José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años
  • Daniel Pérez, de 31 años, piloto de la aeronave
  • También murió una persona de nacionalidad extranjera, de unos 55 años.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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