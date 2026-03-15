Identifican a tres de las víctimas de accidente aéreo en zona montañosa en San Marcos

Los Bomberos Municipales Departamentales ampliaron detalles del accidente de una avioneta registrado la tarde del sábado 14 de marzo en un área montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

En imágenes compartidas por los socorristas se observa que la aeronave quedó destruida por el impacto. Además, pobladores se unieron a los bomberos para atender la emergencia.

El informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil da cuenta de que la tragedia se registró en la aldea Villa Hermosa. Añadió que se trata de una aeronave Cessna 182, que efectuaba un vuelo privado.

El reporte de los bomberos amplía que la avioneta despegó de una pista ubicada en la zona 5 de San Marcos, y minutos después ocurrió el accidente.

Añadió que en el lugar murieron tres personas y una más en la Emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para extraer los cuerpos del interior de la aeronave.

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Fallecidos por el accidente

Los bomberos compartieron la identidad de tres de los fallecidos: