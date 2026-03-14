Accidente de avioneta en San Marcos deja al menos tres muertos

Un video compartido en redes sociales muestra el rescate de una persona, luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en una zona montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, este sábado 14 de marzo.

Las imágenes muestran que los primeros en llegar a lugar fue un grupo de pobladores, que se acercan a la aeronave para apoyar a los pasajeros del vuelo.

Con esfuerzo logran sacar a un hombre entre los hierros retorcidos de la máquina y las ramas de árboles, hasta ponerlo a salvo a un costado.

“Vengan a ayudar”, “quiten esa rama”, se escucha decir a los buenos samaritanos, que se acercan con temor de que la avioneta se prendiera en llamas.

En el video se observa que lo accidentado del terreno dificulta las labores de rescate. Los pobladores intentaron socorrer a otras personas que viajaban en la avioneta, pero se escucha decir que fallecieron tras el impacto.

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, y trasladaron al herido al Hospital Nacional de San Marcos.

Los socorristas reportaron que una de las víctimas mortales es una mujer en estado de gestación, la otra, un hombre.

🚨 Accidente aéreo🚨



Aldea Vista Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, a la línea de emergencias 1554 reportan un accidente aéreo, unidades de las estaciones de @ASONBOMDGT de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos son movilizadas hacia el lugar, una persona herida es… pic.twitter.com/emDX0HWXSb — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 14, 2026

DGAC brinda detalles

La Dirección General de Aeronáutica Civil detalló que el percance ocurrió en una zona montañosa del cantón Barrios, Villa hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Se trata de la aeronave Cessna 182, la cual efectuaba un vuelo privado.

También indicó que en la aeronave viajaban cuatro personas, de las cuales fallecieron tres y una resultó con heridas de gravedad.

Al lugar del accidente fue enviado personal de la Unidad de Investigación de Accidentes para recolectar información y determinar las causas del percance.

Este es el segundo accidente aéreo ocurrido este sábado 14 de marzo. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave agrícola, modelo AT-401, realizaba un vuelo de trabajo agrícola cuando se accidentó en la pista de la finca Santa Irene, en el municipio de Tiquisate, Escuintla.

Añadió que en la aeronave viajaba una persona, quien resultó ilesa.