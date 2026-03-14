Accidente de avioneta en San Marcos deja al menos tres muertos

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Accidente de avioneta en San Marcos deja al menos tres muertos

En la avioneta viajaban cuatro personas, y una de las víctimas mortales del accidente es una mujer en estado de gestación.

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En la avioneta accidentada viajaban tres personas; dos de ellas fallecieron, según reporte de Bomberos Municipales Departamentales.(Foto Prensa Libre: @ASONBOMDGT)

Un video compartido en redes sociales muestra el rescate de una persona, luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en una zona montañosa de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, este sábado 14 de marzo.

Las imágenes muestran que los primeros en llegar a lugar fue un grupo de pobladores, que se acercan a la aeronave para apoyar a los pasajeros del vuelo.

Con esfuerzo logran sacar a un hombre entre los hierros retorcidos de la máquina y las ramas de árboles, hasta ponerlo a salvo a un costado.

“Vengan a ayudar”, “quiten esa rama”, se escucha decir a los buenos samaritanos, que se acercan con temor de que la avioneta se prendiera en llamas.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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En el video se observa que lo accidentado del terreno dificulta las labores de rescate. Los pobladores intentaron socorrer a otras personas que viajaban en la avioneta, pero se escucha decir que fallecieron tras el impacto.

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, y trasladaron al herido al Hospital Nacional de San Marcos.

Los socorristas reportaron que una de las víctimas mortales es una mujer en estado de gestación, la otra, un hombre.

DGAC brinda detalles

La Dirección General de Aeronáutica Civil detalló que el percance ocurrió en una zona montañosa del cantón Barrios, Villa hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Se trata de la aeronave Cessna 182, la cual efectuaba un vuelo privado.

También indicó que en la aeronave viajaban cuatro personas, de las cuales fallecieron tres y una resultó con heridas de gravedad.

Al lugar del accidente fue enviado personal de la Unidad de Investigación de Accidentes para recolectar información y determinar las causas del percance.

Este es el segundo accidente aéreo ocurrido este sábado 14 de marzo. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave agrícola, modelo AT-401, realizaba un vuelo de trabajo agrícola cuando se accidentó en la pista de la finca Santa Irene, en el municipio de Tiquisate, Escuintla.

Añadió que en la aeronave viajaba una persona, quien resultó ilesa.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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