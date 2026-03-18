Quién es el “Lobo Menor”, detenido en México por su vínculo con el asesinato de un candidato en Ecuador

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Quién es el “Lobo Menor”, detenido en México por su vínculo con el asesinato de un candidato en Ecuador

Autoridades de México confirmaron la detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, vinculado al asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en el 2023.

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Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, es detenido en Ciudad de México durante un operativo coordinado con autoridades colombianas. (Foto: Prensa Libre, tomada de la red social x, Omar H Garcia Harfuch).

Autoridades de México confirmaron la detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos, vinculado con la planificación del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en el 2023.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que Aguilar Morales fue detenido en el sector de Polanco, en Ciudad de México, durante un operativo coordinado con autoridades colombianas.

El arresto se efectuó en el sector de Polanco, Ciudad de México, en coordinación con autoridades colombianas, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana secretario Omar García Harfuch.

El sospechoso era buscado por Ecuador por su presunta participación en la autoría intelectual del crimen de Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito, a la salida de un mitin político, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

Perfil y papel dentro de Los Lobos

De acuerdo con autoridades ecuatorianas, Aguilar Morales —hijastro de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, cabecilla de Los Lobos— tenía control directo de un grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad.

La Fiscalía de Ecuador lo vinculó en febrero del 2026 a la investigación por la autoría intelectual del crimen, dentro de una estructura criminal relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según las pesquisas, Chavarría habría activado la estructura de la organización tras recibir pagos para ejecutar el ataque, mientras que otros cabecillas coordinaron la logística y el seguimiento.

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Red criminal y planificación del atentado

El Ministerio Público de Ecuador señala que Aguilar Morales y otros implicados coordinaron el ataque con apoyo de grupos armados irregulares, presuntamente contratados a través de disidencias de las extintas FARC.

En la trama también figuran Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”, quien habría entregado dinero para contratar a los sicarios, así como otros señalados como autores intelectuales, entre ellos el exministro José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta Ronny Aleaga.

Las investigaciones apuntan a que la operación se ejecutó a cambio de altas sumas de dinero y con acceso a información reservada sobre la seguridad del candidato.

Captura y contradicciones sobre su ubicación

Inicialmente, Migración Colombia indicó que Aguilar Morales había sido detenido en Bogotá tras arribar en un vuelo procedente de México con documentos falsos.

Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aclaró que la captura ocurrió en México y que posteriormente fue trasladado a Bogotá, versión confirmada por autoridades mexicanas.

El detenido se identificó inicialmente con otra identidad, aunque la Fiscalía mexicana indicó que “podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales”.

Antecedentes y situación judicial

Aguilar Morales tenía orden de prisión preventiva vigente desde febrero del 2026 y permanecía prófugo. Además, había sido sentenciado en el 2013 a 20 años de cárcel por otro asesinato, aunque posteriormente habría obtenido la prelibertad, lo que le permitió salir del país.

Hasta ahora, cinco personas han sido condenadas como autores materiales del asesinato de Villavicencio, mientras que otros ocho implicados —entre ellos siete sicarios colombianos— murieron, algunos abatidos en el lugar del ataque y otros asesinados en prisión en circunstancias aún no esclarecidas.

Uno de los sicarios, antes de morir, señaló que Aguilar Morales y Arboleda daban órdenes directas dentro de la organización.

Traslado a Ecuador

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que Aguilar Morales será trasladado a ese país y recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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