Avioneta sale de pista en aeródromo de Cobán y autoridades investigan las causas del incidente

Una aeronave con matrícula YS-303P sufrió este viernes 15 de mayo una excursión de pista en la cabecera 03 del aeródromo de Cobán, Alta Verapaz, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La entidad indicó que no se reportan pérdidas de vidas humanas derivadas del percance.

Según la DGAC, se mantiene coordinación entre la administración del aeródromo y el área de Servicios de Información Aeronáutica (AIS), con el propósito de atender la situación conforme a los protocolos establecidos.

La Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos fue notificada y quedó a cargo de las inspecciones técnicas para determinar las causas del incidente.

Las autoridades no han informado si el percance ocurrió durante el despegue o el aterrizaje de la aeronave.

Pablo Castillo, portavoz de la DGAC, explicó que una excursión de pista —runway excursion, en inglés— ocurre cuando una aeronave se desvía lateralmente o sobrepasa el final de la pista durante el despegue o aterrizaje.

Añadió que este tipo de incidentes representa uno de los percances más frecuentes en la aviación y que la mayoría ocurre durante el aterrizaje.

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