Las autoridades investigan las causas del accidente de avión que dejó al menos 5 muertos tras chocar con varios vehículos en el aeropuerto de Miami

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos han iniciado la investigación sobre el accidente del avión de carga de Amazon que este domingo causó la muerte de al menos cinco personas en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció que sus expertos comenzaron este lunes a investigar las causas por las que el Boeing 767-300 de carga se salió de la pista, atropelló varios vehículos y terminó incendiándose parcialmente.

El accidente, que también dejó cinco personas heridas, tres de ellas de gravedad, obligó a suspender cientos de vuelos durante uno de los fines de semana de mayor actividad en EE.UU.

Por razones que aún se desconocen, el vuelo 7598 de Prime Air procedente de San Juan, Puerto Rico, aterrizó en el aeropuerto sobre las 14:00 horas locales, pero en lugar de frenar se salió de la pista a una velocidad de casi 209 km/h.

Luego impactó contra varios vehículos y se incendió, quedando inclinado sobre el frente.

Los investigadores recuperaron los registradores de vuelo del avión, pero la prioridad sigue siendo la recuperación de las víctimas, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, declaró este lunes que los investigadores aún no podían ofrecer información sustancial sobre la causa del accidente, ya que continuaban recopilando pruebas en el lugar de los hechos.

Los investigadores examinarán el historial de vuelo, la experiencia y la formación de la tripulación, los datos de radar y el rendimiento de la aeronave.

Equipos especializados analizarán los sistemas y motores del avión, mientras que un meteorólogo evaluará las condiciones climáticas en el momento del aterrizaje.

La NTSB también determinará si la pista debería haber contado con un sistema de detención de materiales de ingeniería (EMAS, por sus siglas en inglés), diseñado para frenar y detener las aeronaves que se salen de la pista.

Homendy señaló que este aspecto será una parte “clave” de la investigación.

“Compleja operación de rescate”

“Fue necesaria una compleja operación de rescate”, informó Ray Jadallah, jefe de bomberos del condado de Miami Dade.

El operativo “incluyó la búsqueda y el rescate del piloto y el copiloto, quienes quedaron atrapados en la aeronave”, agregó Jadallah, quien no aclaró su estado de salud.

Unos 200 bomberos acudieron al lugar tras recibir los primeros informes del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos.

Expertos aeronáuticos que hablaron con la agencia de noticias Associated Press dijeron que las imágenes de video del aterrizaje del avión planteaban la incógnita de si la aeronave tocó tierra dentro de la zona designada en la pista y, de ser así, qué sucedió.

“Hoy es un día sumamente difícil para todos en el condado de Miami-Dade”, declaró a la prensa la alcaldesa, Daniella Levine Cava.

“Mi corazón está con todas las familias que fueron afectadas”, agregó.

Por su parte, Kelly Nantel, portavoz de Amazon, declaró tras conocerse la noticia: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida”.

Y agregó: “Esta es una situación que evoluciona rápidamente y todavía estamos recabando detalles. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y funcionarios locales para comprender exactamente lo que sucedió”.

Confusión y frustración en el aeropuerto

La interrupción de los vuelos en Miami se produjo durante uno de los fines de semana de mayor afluencia de viajeros del año en EE.UU. debido al festivo del lunes por el Día del Trabajo.

Debido al accidente, muchos vuelos han sido cancelados y muchas personas han tenido que reprogramar sus viajes, como Faroush, quien volaba a San Francisco.

“El vuelo más temprano que pude encontrar a San Francisco fue el martes por la mañana”, dijo a BBC Mundo.

“Probablemente tendré que buscar un hotel y pasar más tiempo en Miami”.

Otro pasajero, que volaba a Seattle, dijo que su vuelo había sido pospuesto de las 20:00 a las 22:00, o al menos eso esperaba.

Muchos pasajeros expresaron su frustración por la falta de información por parte de las aerolíneas y los funcionarios del aeropuerto.

En la noche del domingo, la confusión reinaba y las filas en los mostradores eran largas, con rostros cansados y niños llorando.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por su sigla en inglés), encargada de controlar a los pasajeros que vuelan en EE.UU., predijo que 2,3 millones de personas volarían solo este domingo en el país.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), el cual está situado cerca del centro de la ciudad, y es uno de los aeropuertos con mayor tráfico del país. Alrededor del 60% de todos los visitantes internacionales que llegan a Florida lo hacen a través de estas instalaciones.