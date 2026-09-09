“Estoy devastada”: Esto dijeron las personas que conocían a las víctimas del accidente aéreo en Miami

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“Estoy devastada”: Esto dijeron las personas que conocían a las víctimas del accidente aéreo en Miami

Cinco personas fallecieron luego de que un avión de la empres Amazon colisionara contra varios vehículos en Miami el pasado 6 de septiembre.

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Avión de carga de Amazon Prime Air se sale de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión de carga de Amazon Prime Air queda volcado de morro tras salirse de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida, EE. UU., el 6 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Han pasado tres días desde que un avión de carga de Amazon colisionó contra varios vehículos en el Aeropuerto de Miami y dejó cinco personas fallecidas y cinco heridas, tres de ellas de gravedad.

La situación no parece calmarse y, entre las demandas que han presentado familiares de las víctimas, también ha habido momentos en los que los allegados de los afectados han expresado su dolor, tristeza y descontento por lo ocurrido.

El pasado 8 de septiembre, la oficina del Sheriff de Miami identificó a los cinco fallecidos: se trata de cinco hombres hispanos que viajaban en uno de los vehículos impactados por el avión.

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a los fallecidos como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

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Por su parte, Univisión obtuvo varias declaraciones de familiares y amigos de las víctimas, quienes eran trabajadores de una empresa de limpieza.

Una de ellas fue Blanca Llaro, amiga de Rolando Alemán, quien dijo que "nunca había tenido una pérdida como esta".

"Siempre estaba ahí, cada vez que lo necesitaba estaba ahí, me decía ‘yo te vengo a buscar’, y venía, él venía a buscarme", dijo Llaro, de acuerdo con Univisión.

El medio también obtuvo declaraciones de trabajadores de la empresa de limpieza que conocieron a las víctimas.

"Siempre estaban en la mañana acá con el vancito junto adelante de su rejita. Sacaban las cosas, cargaban el carrito, eran gente tranquila", dijo uno de los trabajadores del área.

Otras declaraciones que obtuvo Univisión fueron de vecinos de Julio Pineda, la víctima de mayor edad.

Una de las vecinas dijo que le parecía "mentira" cuando fue informada sobre la muerte de Pineda.

El vecino, llamado Onel Gómez, dijo que la última vez que vio a Pineda fue el sábado 5 de septiembre, un día antes del accidente.

"Cuando nosotros llegábamos, él también entraba y nos saludábamos", dijo Gómez.

Lea también: “Estamos desconsolados”: Qué dijo Amazon tras el accidente aéreo en Miami que dejó cinco fallecidos

 

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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