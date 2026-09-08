Hallan muertos a cuatro miembros de una familia que viajaban en una avioneta desaparecida en Bahamas

Los cuatro integrantes de una familia de Florida que viajaban en una avioneta que desapareció el lunes pasado cuando regresaba de las Bahamas fueron hallados muertos, según informaron este martes 8 de septiembre medios locales.

Los fallecidos son Mario Lamar, de 80 años; su esposa, Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22.

La aeronave había partido de Great Harbour Cay, en el archipiélago de las Bahamas, con destino al aeropuerto Miami Executive, en el condado de Miami-Dade.

CBS News Miami informó que el último contacto conocido con la aeronave se registró a las 11.04 horas del lunes, cerca del lado occidental de la isla de Andros. A partir de ese momento se coordinaron las tareas de búsqueda.

Las autoridades informaron que la aeronave perdió contacto cerca de esa isla.

La Policía de Bahamas había indicado que los equipos locales trabajaban sobre la hipótesis de que la aeronave pudo haber caído al mar frente a Red Bays, en North Andros.

La búsqueda contó con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, que desplegó un HC-144 Ocean Sentry.

Según CNN, un comunicado actualizado de las familias Lamar y Sosa indicó que parientes de las víctimas encontraron a los cuatro fallecidos.

“Localizaron a nuestros seres queridos y tuvieron que subirlos a bordo de sus propias embarcaciones”, dice el texto.

Mario Lamar pilotaba la avioneta y tenía más de 40 años de experiencia de vuelo.

La Policía de Bahamas precisó que se trataba de una Piper PA-34 de cinco plazas, identificada con la matrícula N212ML.

Antes del hallazgo, la familia había pedido ayuda a pescadores, navegantes, pilotos y residentes de la isla de Andros que pudieran aportar información sobre el recorrido del vuelo.

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