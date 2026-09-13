Más detalles del accidente aéreo en Miami que dejó muertos: Sobreviviente demanda a Amazon

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, un sobreviviente de origen latino demandó a Amazon por el accidente aéreo que dejó cinco muertos en Miami, cuando un avión de carga de la empresa de tecnología y comercio impactó contra una camioneta en la que viajaban la víctima y sus compañeros.

Frente a este escenario, los abogados de Sebastián Perdomo Torres, quien sigue hospitalizado, presentaron el sábado 12 de septiembre una demanda en el Undécimo Circuito Judicial de Florida contra Amazon, Amazon Air Cargo, otras empresas aéreas relacionadas y los dos pilotos de la aeronave por el incidente del 6 de septiembre.

Esto se debe a que la demanda, que busca una cifra no precisada de dinero por daños, acusa a la empresa multinacional de EE. UU. y a los demás demandados de negligencia, delegación negligente, responsabilidad estricta por productos defectuosos y pérdida de consorcio por los hechos ocurridos en el Aeropuerto de Miami, Florida.

Asimismo, la viuda de una de las cinco personas que fallecieron cuando un avión de carga se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami también demandó a Amazon, mientras que familiares de otra víctima contrataron abogados por muerte por negligencia y reclaman una indemnización superior a US$50 mil.

Nuevos detalles del accidente de avión de Amazon en Miami

De conformidad con la agencia de noticias EFE, Sebastián Perdomo Torres, de 27 años, es uno de los dos sobrevivientes de una camioneta con siete trabajadores de limpieza que el avión de Amazon impactó el pasado 6 de septiembre, después de salirse de la pista y recorrer unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada.

Ante esta situación, la demanda de Sebastián Perdomo Torres alega que el “caso, una acción civil por lesiones personales y daños y perjuicios, surge a raíz de una tragedia terrible y evitable”, pues la aeronave, un Boeing 767, “no ejecutó un aterrizaje seguro ni efectivo” en el Aeropuerto Internacional de Miami, ubicado en el estado de Florida.

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“Durante al menos un minuto, se emitieron advertencias dentro de la cabina de mando que indicaban que la aeronave se aproximaba a la pista a una velocidad excesiva y descendiendo bruscamente. Algunas de esas advertencias provinieron de uno de los propios pilotos”, indica el documento compartido con los medios estadounidenses.

Dadas las circunstancias, aunque Perdomo Torres sobrevivió, su defensa sostiene que “el hombre se vio obligado a permanecer en el suelo, consciente de sus graves lesiones, temiendo por su vida y temiendo por los familiares que dejaría atrás si fallecía”, de modo que ahora debe recibir atención médica por sus fracturas y desfiguración.

La necesidad de zonas de amortiguación en las pistas

Durante los últimos años, cada vez más aeropuertos han instalado áreas de amortiguación de concreto triturable al final de sus pistas para detener los aviones que se pasan de largo al aterrizar y evitar que choquen, dado que esta tecnología ha sido reconocida por salvar la vida de pasajeros. Sin embargo, en Miami no hay una zona de este tipo.

El incidente ensombreció a Miami y su aeropuerto, una importante puerta de entrada que conecta el sur de Florida con el resto del mundo, ya que el aeródromo, a unos 16 kilómetros del centro de Miami, es el de mayor tráfico de carga internacional del país, según su sitio web, y genera US$212 mil millones anuales en ingresos comerciales.