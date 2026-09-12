El Juicio: ¿De qué trata la serie con Eugenio Derbez y Pedro Alonso inspirada en la realidad?

El Juicio, la nueva serie del servicio de streaming de Amazon Prime Video, protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez y el español Pedro Alonso, se estrenó el viernes 11 de septiembre del 2026 con una historia que aborda el abuso sexual, la desigualdad ante la justicia y las decisiones que pueden tomar los padres para proteger a sus hijos.

La producción mexicana fue creada y escrita por el historiador y ensayista Daniel Krauze, a partir de una investigación de su hijo, el periodista León Krauze, y tiene 8 capítulos para contar la historia, que comienza después de que una adolescente denuncia una agresión sexual presuntamente cometida por el hijo de un empresario muy poderoso.

A partir de este hecho, los padres de ambos jóvenes quedan enfrentados y toman caminos muy distintos: mientras uno busca justicia para su hija, el otro utiliza los recursos y contactos a su alcance para proteger a su hijo, por lo que la serie explora cómo las relaciones y las decisiones pueden tener consecuencias en la vida de sus hijos.

Frente a este escenario, el mexicano Eugenio Derbez interpreta al padre de la joven, mientras que el español Pedro Alonso, muy conocido por su papel de Berlín en La casa de papel, da vida al padre del acusado, de modo que la serie presenta el conflicto desde diferentes perspectivas y plantea preguntas sobre la justicia, la impunidad y el poder.

Derbez y Alonso ponen a prueba la justicia y los prejuicios

En entrevista con la cadena CNN, los actores Eugenio Derbez y Pedro Alonso hablaron sobre el reto de realizar esta producción, que aborda temas sensibles, debido a que la nueva serie de Prime Video apuesta por llevar a la conversación familiar el abuso sexual y la forma en que víctimas, acusados y familiares enfrentan la búsqueda de justicia.

“Queríamos hacer una serie en donde el malo no fuera tan malo y el bueno no fuera tan bueno, y la víctima no fuera tan víctima. Son grandes temas, y recuerdo que abres esa puerta mientras estás investigando y estás haciendo la serie. Es igual en Francia y en Brasil: esto pasa en todos lados. Reeducarnos es la responsabilidad”, afirmó Derbez.

Lea más sobre el iPhone 18 Pro y Duo: Apple inicia las ventas en EE. UU. y anticipa las reservas de su primer celular plegable

“La justicia puede ser perversa. Muchas veces alguien puede decir: tengo un paquete de abogados porque tengo dinero y estos van a localizar la forma de desmontar este proceso judicial. Y es una perversión”, sostuvo Alonso, quien señaló que el problema trasciende incluso la corrupción y alcanza las posibilidades que ofrece el sistema actual.

Según Alonso, él había decidido tomarse un descanso cuando recibió la propuesta y su primera intención fue rechazarla. Sin embargo, después de leer dos capítulos, continuó con un tercero y terminó los ocho guiones durante un fin de semana, de manera que lo convenció que la serie combinara la historia basada en crímenes reales.

Pedro Alonso se enfrenta a Eugenio Derbez en un drama judicial

De acuerdo con Derbez y Alonso, la agresión denunciada desencadena la trama, pero la serie amplía el foco hacia una cuestión incómoda: qué ocurre cuando una de las partes dispone de más dinero e influencia para condicionar el proceso. Esa diferencia de poder convierte el enfrentamiento entre los personajes en algo mucho más amplio.

Dadas las circunstancias, la ficción pone bajo presión los límites morales de ambos padres mientras utiliza el proceso judicial para observar las desigualdades del sistema. En consecuencia, este conflicto judicial se convierte en un enfrentamiento entre padres que buscan proteger a sus hijos, aunque desde posiciones completamente opuestas.