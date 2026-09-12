iPhone 18 Pro y Duo: Apple inicia las ventas en EE. UU. y anticipa las reservas de su primer celular plegable

Durante la mañana de este sábado 12 de septiembre, Apple, empresa tecnológica con sede en Cupertino, California, abrió las reservas de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, presentados por su director ejecutivo, el ingeniero John Ternus, el pasado miércoles 9 de septiembre del 2026 con mejoras clave en batería, cámaras y procesador.

El iPhone 18 Pro tiene 16.2 centímetros y el iPhone 18 Pro Max mide 17.5 centímetros, ambos con tecnología OLED ProMotion, que combina píxeles que se pueden iluminar de forma individual con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 hercios o más para lograr una fluidez excepcional y un contraste infinito sin brillo residual.

Ambos integran el chip A20 Pro de 2 nanómetros, que mejora la velocidad y la eficiencia energética, y poseen una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, con apertura variable automática para capturar mejor la luz. Además, ofrecen hasta 36 horas de reproducción de video en el modelo Pro y hasta 45 horas en el modelo Pro Max.

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de US$1 mil 199 (Q9 mil 140) para la versión con 256 gigabytes de almacenamiento, y el iPhone 18 Pro Max, con la misma capacidad, cuesta desde US$1 mil 299 (Q9 mil 905). Sin embargo, el nuevo iPhone Duo, cuyo precio parte de US$1 mil 999 (Q15 mil 240), todavía no se puede reservar.

¿Cómo hacer las reservas de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max?

Apple indicó que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzarán a llegar a los compradores y estarán disponibles en las tiendas de Estados Unidos desde el viernes 18 de septiembre. No obstante, el iPhone Duo podrá reservarse a partir del viernes 16 de octubre y estará disponible en las tiendas estadounidenses el viernes 23 de octubre.

Ante esta situación, las reservas de los modelos Pro y Pro Max se pueden realizar en la página web de Apple o mediante la aplicación Apple Store. Por consiguiente, la empresa de tecnologías de la información y la comunicación habilitó ambas vías al mismo tiempo, aunque la tienda cerrará durante las horas previas a la apertura oficial.

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Dadas las circunstancias, los usuarios interesados en los modelos Pro Max pueden adelantar gran parte del proceso en la tienda oficial, ya que pueden elegir el modelo, el color y la capacidad de almacenamiento. Además, pueden añadir el dispositivo a la cesta antes de que comiencen las reservas y después solo deberán completar el pago.

Frente a este este escenario, de acuerdo con Xataka, medio especializado en tecnología, ciencia y el impacto de lo digital en la sociedad, es recomendable revisar el límite disponible en las tarjetas antes de formalizar la compra, ya que Apple ofrece envío a domicilio o retiro en una tienda, con horario de recogida asignado en este último caso.

Las reservas de los modelos Pro y Pro Max se pueden realizar en la página web de Apple. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

¿Cuál de los modelos nuevos debería elegir?

El iPhone Duo puede abrirse para mostrar una pantalla interna de 19.3 centímetros, mientras que, cerrado, tiene una pantalla de 13.7 centímetros. Además, permite dividir el espacio para utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo y es compatible con Apple Pencil, un lápiz óptico digital diseñado para dibujar, escribir a mano y firmar documentos.

Por su parte, los modelos 18 Pro y 18 Pro Max ofrecen una pantalla única y no cuentan con las funciones de multitarea del iPhone Duo ni permiten utilizar el lápiz de Apple. Así, el formato plegable puede resultar especialmente llamativo para quienes buscan más espacio para trabajar, escribir o consumir contenido sin recurrir a un iPad.