CIA advirtió sobre ataques con aviones antes del 11-S: La historia de Osama bin Laden con EE. UU.

Durante la mañana de este viernes 11 de septiembre, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) desclasificó más de 70 informes entregados a presidentes de EE. UU. sobre Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, en el vigésimo quinto aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas.

La CIA publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre del 2001, durante las administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, a quienes advirtió durante años sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder.

En uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, tres años antes de los atentados, un analista de inteligencia escribió que el grupo terrorista “podría estrellar un avión cargado con explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”, pero no predijo con exactitud todos los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Asimismo, otro documento de la CIA, del 4 de diciembre de 1998, recogía información según la cual “Osama Bin Laden y todos sus aliados se preparan para atacar el territorio de los Estados Unidos mediante el secuestro de aviones”, pero no se logró comprender la magnitud ni la naturaleza precisa del ataque que el grupo preparaba.

Osama bin Laden y los ataques contra EE. UU.

Aunque Osama bin Laden parecía estar llamado a dirigir la empresa de construcción más importante de Arabia Saudí, acabó creando la primera gran red yihadista internacional: Al Qaeda, una organización terrorista que busca eliminar la influencia de Occidente en los países islámicos y establecer un gobierno basado en la ley islámica.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en un principio parecía que Osama iba a seguir los pasos de su padre, ya que heredó su capacidad técnica para la construcción, en particular para la excavación de túneles. Sin embargo, estaba interesado en ayudar a movimientos islamistas como los que combatían en Filipinas, Chechenia y Tayikistán.

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Fue en esos lugares donde vio la llegada de las tropas de EE. UU. como una profanación de los lugares santos, por lo que el paso de las palabras a la acción a gran escala contra EE. UU. se produjo en 1998, con los atentados contra las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania, que mataron a unas 224 personas.

Posteriormente, según la revista The New Yorker, en 1999, Osama Bin Laden ordenó preparar grandes atentados en suelo estadounidense. Por lo tanto, en una reunión en Afganistán, se decidió atacar objetivos simbólicos de EE. UU, como la Casa Blanca, el Pentágono o el World Trade Center neoyorquino, utilizando los aviones secuestrados.

La amenaza de Al Qaeda persiste

Aunque los dos principales líderes de Al Qaeda, Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, fueron abatidos por el Ejército estadounidense en el 2011 y en el 2022, respectivamente, la organización terrorista islamista sigue siendo una gran fuerza de desestabilización en varias regiones, como Somalia, Yemen, Afganistán y Pakistán.

“Ya no es la misma organización que existía en el 2001. Pero eso no significa que haya desaparecido por completo. Se embarcó en una estrategia destinada a delegar su autoridad en sus filiales y ramas, que suman al menos dos docenas en todo el mundo”, explicó Bruce Hoffman, especialista en terrorismo de la Universidad de Washington.