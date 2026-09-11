Atentados del 11-S: Cuándo fueron, cuántas víctimas dejaron y cómo eran las Torres Gemelas

Las Torres Gemelas, dos rascacielos emblemáticos de 110 pisos cada uno, ubicados en el complejo World Trade Center de Nueva York, fueron atacadas el martes 11 de septiembre del 2001, hace 25 años, cuando cuatro aviones comerciales de EE. UU. fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda, una red terrorista de carácter yihadista.

Dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas; un tercero, contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington, Virginia; y un cuarto cayó en un campo en Pensilvania tras la revuelta de los pasajeros, dado que los investigadores determinaron que el objetivo era el Capitolio.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, los atentados del 11-S dejaron 2 mil 977 víctimas mortales (sin contar a los 19 terroristas), aunque la mayoría (2 mil 753 personas) murieron en las Torres Gemelas. Además, más de 6 mil personas sufrieron lesiones de diversa consideración en los tres puntos afectados.

Por lo tanto, los atentados del 11 de septiembre del 2001 transformaron de forma radical la seguridad global, la política exterior y la economía mundial, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos declaró una campaña global que derivó en las invasiones de Afganistán (2002) e Irak (2003), además de la aprobación de leyes restrictivas.

¿Cómo eran las Torres Gemelas)

La Torre Norte (1 WTC) y la Torre Sur (2 WTC) eran, en su momento, los edificios más altos del complejo World Trade Center, en el Bajo Manhattan, un conjunto emblemático de edificios de la Ciudad de Nueva York, famoso por su historia económica como por los trágicos atentados del 11 de septiembre del 2001 y por su posterior reconstrucción.

De acuerdo con el Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre, un espacio conmemorativo y de exhibición ubicado en el Bajo Manhattan, Nueva York, dedicado a recordar a las víctimas de los atentados terroristas, ambas torres superaban los 400 metros de altura: la Torre Norte medía 417 metros y la Torre Sur, 415 metros.

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Las Torres Gemelas fueron diseñadas por el estadounidense Minoru Yamasaki, uno de los arquitectos más prominentes del siglo XX, tenían 110 pisos cada una y se caracterizaban por su diseño de fachada con estrechas columnas de acero que soportaban parte de la carga, lo que creaba una silueta icónica en el horizonte de Nueva York.

Cada torre tenía 110 plantas y una superficie de una hectárea por planta, de manera que el diseño de Yamasaki utilizaba un sistema de columnas de acero en red que soportaba el peso principal con una estructura tubular. Además, tenían cerca de 198 ascensores divididos en sistemas locales y exprés, así como 43 mil ventanas en total.

El impacto de los atentados

Debido a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó leyes restrictivas como la USA PATRIOT Act. Estas normas ampliaban los poderes de vigilancia y control del Estado para combatir el terrorismo, lo que aumentaba el control estatal y de inteligencia sobre la privacidad ciudadana.

Además, en los Estados Unidos se creó la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y se endurecieron de forma permanente los controles en aeropuertos de todo el mundo, dado que la misión principal de la agencia federal es evitar actos terroristas, secuestros y amenazas contra la infraestructura de transporte.