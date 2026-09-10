¿Agentes del ICE se hicieron pasar por electricistas? Familia denuncia arresto en Arizona

Durante la tarde del pasado miércoles 9 de septiembre, Marisol López denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional, se habrían hecho pasar por trabajadores de servicios públicos para arrestar a su esposo en Phoenix, Arizona.

La mujer le contó a la cadena de televisión estadounidense Univisión que los agentes migratorios estaban vestidos de electricistas e incluso abrieron una caja de electricidad para decir que hacían reparaciones en una casa cercana, con el objetivo de detener al hombre en el patio de su hogar, ubicado en una ciudad con miles de inmigrantes.

Esto se debe a que, según la cadena de televisión Telemundo, los inmigrantes representan una parte fundamental de la economía de Phoenix, con porcentajes importantes en la fuerza laboral de la agricultura, la construcción, la tecnología y los pequeños negocios, de manera que el ICE la ha catalogado como uno de sus principales objetivos.

Frente a este escenario, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Tom Homan, declaró que "inundará" Phoenix con más agentes del ICE, ya que la población inmigrante en Arizona representa aproximadamente el 13% de la población total del estado del Gran Cañón, con casi 984 mil residentes nacidos en el extranjero.

Agentes se hacen pasar por electricistas

De acuerdo con el relato de Marisol López, los agentes federales del ICE, presuntamente vestidos de electricistas, arrestaron a su esposo en el patio de su casa en Phoenix, Arizona, una ciudad donde los inmigrantes representan casi el 16.1% de los trabajadores, con alta presencia en sectores como la agricultura y la construcción.

El detenido fue identificado como Édgar Martínez, de 33 años, y su esposa, Marisol López, le contó a la cadena de televisión estadounidense Univisión que los agentes migratorios del ICE llegaron a su vivienda la mañana del pasado sábado 15 de agosto y aparentaban ser trabajadores que efectuaban reparaciones en una casa cercana.

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"Él venía con un chaleco que se parecía como de construcción o de servicios, o sea, no tiene nada que ver", relató López al describir la vestimenta de los agentes, luego de mencionar que los oficiales del ICE incluso abrieron una caja de electricidad de una vivienda mientras argumentaban que estaban realizando reparaciones en los alrededores.

Dadas las circunstancias, la situación también habría provocado una interrupción en el suministro eléctrico de la familia. "Nos cortaron el servicio. Nosotros ya estábamos a punto de dormir porque yo acababa de llegar de trabajar. Justo cuando llegué, cortaron los servicios", contó López, tras asegurar que su esposo contribuye a la comunidad.

Familia denuncia el arresto de Édgar

La esposa de Martínez, Marisol López, le aseguró a la cadena de televisión estadounidense Telemundo que los agentes migratorios del ICE tampoco presentaron una orden judicial y cuestionó las tácticas utilizadas para efectuar el arresto, particularmente el hecho de que presuntamente se hicieran pasar por trabajadores de servicios públicos.

Ante esta situación, la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó las implicaciones de que agentes del ICE utilicen este tipo de estrategias para aproximarse a una persona: "Esta administración se ha caracterizado por una violación de derechos humanos, civiles y de tácticas no transparentes", concluyó la experta en leyes migratorias.