Trump promete US$5 mil a cada adulto si ganan los republicanos: ¿Qué se sabe de su propuesta?

A poco menos de dos meses de las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos, los comicios en los que se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 del Senado, el presidente Donald Trump presentó una idea a sus votantes: cuando vayan a elegir a su representante, imaginen que están votando por él.

Las elecciones de término medio, en las que el Partido Republicano se arriesga a perder el control del Congreso, son importantes porque, tradicionalmente, el partido en el poder pierde escaños en la Cámara Baja, especialmente si la popularidad del presidente está por debajo del 50%, y la de Donald Trump está en 32%, de acuerdo con EFE.

Frente a este escenario, los republicanos afrontan unas apretadas elecciones el próximo martes 3 de noviembre, debido a que, ante la posibilidad de perder el poder legislativo y, con él, una palanca para la agenda de Gobierno, Trump impulsó a su partido a celebrar una inédita convención nacional, centrada en su figura como líder.

Dadas las circunstancias, el encuentro comenzó en Dallas, Texas, un estado tradicionalmente republicano donde varias contiendas, entre ellas la de uno de los escaños del Senado, muestran un impulso demócrata, especialmente entre los votantes latinos, que conforman casi el 40% de la población, según la cadena de televisión Telemundo.

El plan de Trump para ganar las elecciones intermedias en EE. UU.

Tras una serie de discursos de figuras como el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el fiscal general de Texas, Ken Paxton; así como activistas y luchadores de artes marciales, Donald Trump expuso cómo su Gobierno ha ayudado al país, por lo que algunos de los oradores se refirieron a él como "el mejor presidente de Estados Unidos".

El magnate neoyorquino de 80 años dio el discurso final de la jornada en la ciudad de Dallas, Texas, en una alocución que se prolongó más de una hora y en la que planteó que las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos son una cuestión vital para su administración, para los republicanos y para todo el pueblo estadounidense.

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"Les pido que imaginen que soy yo quien está en la papeleta, una vez más", indicó el presidente Donald Trump, luego de mencionar que, como premio a la fidelidad de sus bases, prometió además entregar US$5 mil (Q38 mil 185) a todos los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control del Congreso de los Estados Unidos.

Sin embargo, la propuesta podría ser como otros programas de transferencias que Donald Trump ha planteado, pero que no se han materializado, considerando que el reto es improbable, debido a que, desde 1946, en 18 de las 20 elecciones de término medio que se han celebrado, el partido en el poder pierde escaños en la Cámara Baja.

Trump promete US$5 mil a cada adulto de EE. UU. si ganan los republicanos

Después del discurso de Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance sugirió que los pagos de dividendos no irían a los más adinerados y mencionó que podrían financiarse con los ingresos por aranceles de Estados Unidos, aunque el pago propuesto supera con creces lo que el país ha recaudado mediante todas las medidas proteccionistas.

Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos tendría que aprobar el pago, pero la suma superaría con creces los ingresos por aranceles, de manera que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para enviar dinero a los estadounidenses sin la aprobación del órgano bicameral que ejerce el poder legislativo federal de la nación.