¿De qué murió Lucia Sisic? Miss Austria tenía 22 años y fue operada hasta siete veces del corazón

En el 2024, Lucia Sisic se hizo con la corona de Miss Viena, en la capital y ciudad más poblada del país, y después, a los 20 años, conquistó la de Miss Austria. Sin embargo, a pesar de sus logros en el mundo de la moda, la joven no tenía una vida sencilla, ya que padecía una afección cardíaca que la había llevado 7 veces al quirófano.

Conforme a lo expuesto por diversos medios austriacos, Lucia Sisic sufría una malformación congénita en una válvula cardíaca, una anomalía que afecta a una de las estructuras encargadas de regular el paso de la sangre por el corazón. Por ende, unos meses después de su última intervención, se confirmó su fallecimiento a los 22 años.

Frente a este escenario, la directora ejecutiva del certamen en su nación, Kerstin Rigger, expresó sus condolencias: "Querida Lucía, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz", considerando que el mundo de la moda y los concursos de belleza están de luto, luego de que trascendiera la muerte de Sisic en Viena.

La joven de 22 años falleció de manera inesperada y causó conmoción en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, de manera que la organización del certamen Miss Austria confirmó la noticia con una carta digital en la que recuerda a Lucia Sisic como una mujer empática y maravillosa, que lograba inspirar a quienes la rodeaban.

¿De qué murió Lucia Sisic?

Aunque no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, se sabe que Lucia murió de forma repentina, según informó Miss Austria. La organización indicó que Sisic padeció problemas cardíacos durante toda su vida debido a una malformación congénita en una válvula, por la que tuvo que someterse a siete intervenciones quirúrgicas.

Lucia Sisic ostentaba el título de Miss Austria desde enero del 2024, cuando se celebró la última edición del certamen, de modo que la modelo austriaca se había convertido en una figura del modelaje de su nación. No obstante, la noticia sacudió al mundo de la moda austriaco tras confirmarse el fallecimiento repentino de la joven a los 22 años.

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El mundo de la moda y los certámenes de belleza están de luto por la muerte de Lucía Sisic, quien tenía motivos para mirar al futuro con ilusión, ya que, después de haber sido Miss Viena, en enero del 2024 consiguió la corona de Miss Austria y estaba convencida de que esta vez podría disfrutar de una larga temporada sin volver al quirófano.

"Ya tengo mi séptima operación superada. Mi deseo es sencillo. Solo quiero poder tomar un descanso", agregó Lucia Sisic a inicios del 2026 en una publicación que actualmente suma miles de mensajes de despedida, en la que sus seres más cercanos recuerdan con cariño su carácter, su fortaleza, su sonrisa y su forma de llevar la vida.

¿Qué provocaría la muerte de Lucia Sisic?

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Lucia, Christopher Dengg, Mister Austria 2024, mencionó que Sisic padecía un defecto en la válvula cardíaca desde su nacimiento y se había sometido a cirugías, pero en 2025 atravesó una de las intervenciones, durante la cual fue necesario que los médicos la reanimaran.

De acuerdo con Dengg, ese procedimiento, efectuado en diciembre del 2025, causó severos daños nerviosos en la pierna y el pie izquierdos, lo que la obligó a reaprender a caminar. A pesar de eso, su muerte ha sido inesperada para su comunidad, pues continuó publicando fotos a lo largo del 2026, aunque la última publicación fue en agosto.