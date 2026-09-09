Multas a deportados en Guatemala y otras naciones: Los 5 puntos clave del plan de EE. UU.

El sábado 1 de agosto del 2026 se lanzó, en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones de EE. UU. (SAM), el portal oficial y gratuito del gobierno estadounidense para registrar empresas u organizaciones interesadas en hacer negocios o recibir fondos federales, un concurso de licitación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Este concurso de licitación era para el Programa de Localización Migratoria (TPRS, por sus siglas en inglés), que, en el ámbito de la seguridad y la migración, sirve para ubicar en países de Latinoamérica a personas deportadas que mantienen obligaciones económicas o multas pendientes relacionadas con la ley migratoria estadounidense.

El concurso de licitación de la CBP estuvo abierto del martes 4 al viernes 7 de agosto del 2026 y las autoridades especificaron que el propósito era contratar servicios para localizar a personas deportadas fuera del territorio estadounidense, con el fin de notificarles sobre las tarifas, multas u otros detalles del pago de las deudas aplicables.

"Este grupo de deudores incluye, entre otros, a personas a quienes se les ha impuesto una multa civil, una sanción o una tasa, y que han sido expulsadas de EE. UU. El contratista deberá comunicarse con el deudor mediante un folleto impreso en español en el que se detallen las deudas pendientes y el método de pago", agregó la CBP.

Los 5 puntos clave del plan de EE. UU

1. EE. UU. destinará hasta US$36 millones para ejecutar el plan

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) adjudicó cuatro contratos para localizar a personas deportadas y gestionar el cobro de multas migratorias, ya que las empresas contratadas son Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group, por un monto de US$9 millones para cada una.

2. Guatemala, Honduras y México serán los países donde buscarán a los deportados

Conforme a lo expuesto por la CBP, inicialmente, el proyecto se aplica en países como Guatemala, México y Honduras, pero podrá extenderse a otras naciones. Por lo tanto, de acuerdo con las especificaciones del proyecto migratorio, el plazo de ejecución es de dos años: comenzó el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del 2028.

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3. Son cuatro las empresas contratadas

Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group serán las encargadas de localizar a los inmigrantes deportados para cobrarles las deudas, ya que todas han realizado labores de localización de personas para operaciones de deportación y han trabajado en controles de bienestar de menores migrantes no acompañados.

4. Todavía no está claro cómo cobrarán las multas

Aunque los documentos de la licitación indican que las empresas deberán localizar a las personas que Estados Unidos ha deportado, confirmar que residen en esos países y entregarles notificaciones sobre las sanciones, la CBP señaló que no había encontrado una forma para que las personas sin una cuenta bancaria pudieran pagar las multas.

5. Algunos guatemaltecos ya enfrentan multas millonarias

De conformidad con La Opinión, el periódico impreso en español de mayor circulación en los Estados Unidos, algunos migrantes estarían recibiendo multas de casi US$1 millón, debido a que el fundamento para el cobro se encuentra en la Sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: “Las sanciones civiles por no abandonar EE. UU”.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia responsable de la seguridad ciudadana, puede imponer multas diarias a los migrantes por no abandonar el país cuando tienen una orden de deportación, dado que la ley facultaba para imponer una sanción de US$500 diarios, pero ahora la multa puede alcanzar los US$998 (Q7 mil) diarios.