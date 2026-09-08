Canadá activa aranceles contra los Estados Unidos: ¿Cuáles son los productos afectados?

A partir de este martes 8 de septiembre, Canadá comenzó a aplicar aranceles de represalia sobre 700 productos estadounidenses por unos US$20 mil millones, en una nueva escalada de la guerra comercial con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump amenazó con bloquear las ventas de la compañía Bombardier en EE. UU.

Según el periódico The New York Times, las nuevas tasas, de 15%, 25% y 50%, afectan importaciones procedentes de EE. UU, con especial impacto sobre productos de acero y aluminio y bienes lácteos, como el queso. Sin embargo, el Gobierno canadiense retiró algunos productos del mar de la lista antes de la entrada en vigor de las medidas.

Esto se debe a que Ottawa decidió responder a los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump sobre un valor similar de productos canadienses, después de que Washington D. C. denunciara un supuesto “trato discriminatorio” contra las industrias estadounidenses de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

Frente a este escenario, las medidas estadounidenses alcanzan productos como palos de hockey y cemento y afectan a alrededor del 5% de las exportaciones canadienses hacia su vecino, de modo que tres de cada cuatro canadienses consideran que su país debe rechazar concesiones a EE. UU. aunque ello empeore las relaciones comerciales.

Guerra comercial entre Canadá y EE. UU.

Según la agencia de noticias EFE, estos aranceles del 15%, 25% y 50% afectan a US$20 mil millones en importaciones provenientes de EE. UU, que abarcan, por ejemplo, acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel, por lo que el monto corresponde exactamente al de los productos canadienses afectados desde agosto.

No obstante, el primer ministro Mark Carney advirtió a los canadienses que reducir los lazos económicos con EEUU tendrá un costo: “Tenemos todo lo que necesitamos para cambiar de rumbo y prosperar. Ese cambio de rumbo tendrá un costo. Siempre hay un costo cuando se actúa. Pero no se acerca al costo de quedarse inmóviles”, enfatizó.

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Ante esta situación, Carney indicó que estas “medidas son necesarias para proteger a los trabajadores y las empresas de Canadá”, por lo que el primer ministro rechazó que busque una escalada que no sería constructiva, ya que el conflicto entre los vecinos alcanzó una nueva dimensión desde la ruptura de las negociaciones con la Casa Blanca.

El primer ministro canadiense Mark Carney acusó al Gobierno de los Estados Unidos y a la administración del presidente Donald Trump de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas” y de tener el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz y la de los lácteos.

La respuesta a los aranceles de Trump

Según la cadena de televisión Univisión, entre los productos afectados aparecen lácteos, maquinaria agrícola, papel, electrodomésticos y electrónicos. Además, los aranceles sobre acero, aluminio y hierro de los Estados Unidos se duplicaron hasta 50%, nivel que también alcanza muebles, motocicletas, ropa y determinados productos de belleza.

Dadas las circunstancias, aunque los bienes alcanzados representan una parte limitada del comercio bilateral, las pequeñas y medianas empresas pueden enfrentar mayores costos y dificultades. Esto también podría trasladarse a las cadenas de suministro de EE. UU. y presionar los precios en sectores como manufactura, comercio y logística.