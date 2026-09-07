Metanfetamina desde una pizzería en California: acusan a migrante de operar la red de distribución

Durante la noche del pasado domingo 6 de septiembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que un inmigrante indocumentado de nacionalidad india fue acusado por las autoridades estadounidenses de distribuir drogas desde una pizzería ubicada en Dinuba, ciudad del condado de Tulare, en el estado de California.

De acuerdo con los documentos judiciales de la agencia que supervisa la aplicación de las leyes federales y la administración de justicia a nivel nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que Kawal Preet Singh, de 50 años, vendía metanfetamina al por mayor desde un restaurante Round Table Pizza que regentaba en Dinuba.

Frente a este escenario, el Departamento de Justicia informó que Singh, descrito como indocumentado en el país, también portaba armas de fuego ilegales. Por lo tanto, de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima de diez años o de cadena perpetua por narcotráfico, además de una multa de US$10 millones (Q76 millones).

Esto se debe a que, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, agentes federales registraron la casa y el negocio de Kawal Preet Singh el pasado miércoles 19 de agosto. En esos lugares, los oficiales confiscaron más de 40 libras de metanfetamina, tres armas de fuego y más de US$10 mil (Q76 mil 345) en efectivo.

¿Pizza con metanfetamina?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, además del cargo por narcotráfico, Kawal Singh enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años, que se cumplirá consecutivamente a cualquier otra condena, y hasta cadena perpetua por posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico en EE. UU.

Ante esta situación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que la sentencia de Kawal Preet Singh será determinada por el tribunal de Dinuba, ubicado en el condado de Tulare, California, luego de considerar todos los factores legales aplicables y las directrices federales de sentencia, que toman en cuenta diversas variables.

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Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que los cargos son solo alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, a pesar de que la investigación fue llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Es por eso que este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, descrito como una colaboración intergubernamental destinada a eliminar los carteles criminales, las bandas extranjeras, las organizaciones transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en EE. UU. y en el extranjero.

Tráfico de drogas en California

Kawal fue acusado por las autoridades estadounidenses de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego después de que los registros en su domicilio y negocio en California condujeran, según las autoridades, a la incautación de metanfetamina, armas y dinero. Por consiguiente, el caso se encuentra ahora en trámite judicial.

Por último, Erin Mandzik, directora de comunicaciones de Fat Brands, la empresa matriz de Round Table Pizza, declaró que el restaurante era de propiedad y gestión independientes, que los propietarios locales no tenían conocimiento de la actividad ilegal antes de que saliera a la luz y que están cooperando con las autoridades del país.