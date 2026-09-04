Policía de Nueva York mata a hombre con cuchillo: Así fue la confrontación en el Puente de Brooklyn

Durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, la policía de Nueva York mató a tiros a un hombre armado con un cuchillo en el puente de Brooklyn, en un operativo que se extendió por una hora. Además, el hecho constituye un nuevo episodio de uso letal de la fuerza y vuelve a centrar la atención en la actuación de este Departamento.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, el caso ocurrió alrededor de las 3.28 horas de este viernes 4 de septiembre, cuando agentes del Departamento de Policía de Nueva York acudieron al puente de Brooklyn tras una llamada que alertaba sobre un hombre que caminaba sobre las vigas de la estructura.

Frente a este escenario, los oficiales del Departamento de Policía tuvieron que subir por las vigas del puente de Brooklyn utilizando arneses para sujetarse a los cables, dado que, durante el operativo, el sospechoso manifestó a los agentes que tenía una gran bomba y que quería morir en el distrito más poblado de la Ciudad de Nueva York.

Asimismo, el comandante de la unidad de servicios de emergencia de la policía neoyorquina, Gerard Dowling, mencionó que, a partir de ese momento, se abrió una negociación que, siempre de acuerdo con la versión oficial, se prolongó durante aproximadamente una hora, hasta que el hombre quedó a casi un metro de los agentes.

Tensión en el puente de Brooklyn

El comandante de la unidad de servicios de emergencia de la policía neoyorquina, Gerard Dowling, aseguró que, en un momento del procedimiento, el hombre comenzó a bajar por uno de los cables del puente en dirección a los policías, que estaban sujetos al mismo sistema por debajo de él, de manera que los agentes intentaron retroceder.

Dadas las circunstancias, según la reconstrucción de Dowling, el hombre levantó el brazo y extendió un cuchillo hacia el agente más cercano. En ese instante, un policía abrió fuego y lo hirió. Después del disparo, el hombre fue bajado de los cables, recibió primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Bellevue, donde murió.

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Ante esta situación, la policía justificó su actuación por la amenaza que, según sostuvo, representaba el hombre para los agentes que participaban en el operativo. Por ello, señaló que no solo portaba un cuchillo, sino que además había dicho que tenía una bomba, lo que aumentó la tensión durante el procedimiento en el puente de Brooklyn.

Por consiguiente, hasta el momento, las autoridades neoyorquinas han difundido la secuencia desde la óptica policial, mientras se esperan más precisiones sobre la identidad del fallecido, la existencia de los explosivos y la evidencia que permita reconstruir en detalle los últimos minutos del enfrentamiento en el puente de Brooklyn.

La seguridad en Nueva York

El tiroteo de este 4 de septiembre marca el segundo incidente mortal del mes en el que agentes del Departamento de Policía de Nueva York abrieron fuego, ya que el primero ocurrió el 1 de septiembre, cuando una mujer perturbada y armada con cuchillos atacó al azar a varias personas en Times Square y mató a una mujer de 32 años.

Según las autoridades estadounidenses, la mujer también hirió a un hombre de 68 años antes de avanzar hacia la policía y posteriormente fue declarada muerta en el lugar. Por ende, la cercanía temporal entre ambos casos volvió a plantear preguntas sobre el uso de la fuerza en situaciones de crisis y la respuesta policial ante personas alteradas.