“El avión terrestre”: El vehículo modificado por guatemaltecos que circula por todo San Marcos

El carro-avión de Guatemala, también llamado el "avión terrestre" de San Marcos, se ha convertido en una sensación en redes sociales, ya que miles de internautas han compartido imágenes y videos del vehículo, que destaca por el ingenio nacional, pues muchos dicen que los guatemaltecos tienen la facultad de crear o inventar con rapidez.

Don Manfredo Ortega es el hombre detrás de la avioneta guatemalteca que todos quieren conocer, dado que durante años mantuvo, junto con sus tres hermanos, la idea de construir un carro-avión terrestre. Por lo tanto, con paciencia, creatividad y trabajo, finalmente lograron hacer realidad aquel sueño que comenzó hace seis años, en el 2020.

Según contó a un medio local del departamento de San Marcos, en sus tiempos libres, don Manfredo Ortega y un grupo de mecánicos del taller El Avioncito, ubicado en la aldea Las Delicias, municipio de Tejutla, transformaron, sin planos industriales y con pura creatividad, un vehículo convencional en una réplica artesanal con forma de avión.

El trabajo que hoy recorre las carreteras del departamento ha cautivado a miles de personas, debido a que el vehículo no solo es una obra del ingenio guatemalteco, sino que también transporta a muchos niños que disfrutan enormemente del recorrido, asomándose por las ventanillas y viviendo la experiencia de "viajar en avión" por San Marcos.

El avión terrestre de San Marcos

Las imágenes compartidas en las redes sociales han conmovido a cientos de usuarios nacionales e internacionales, quienes destacan la sonrisa de todos los pasajeros y la dedicación de quienes lo construyeron con sus propias manos, como don Manfredo Ortega, quien construyó el carro-avión que no despega, pero sí recorre las carreteras.

Frente a este escenario, don Manfredo Ortega es un orgulloso dueño y piloto, debido a que, mientras su creación continúa sorprendiendo a quienes la ven pasar, él presume su vehículo, al que describió como una "verdadera chulada hecha con mucho ingenio", el cual se relaciona con el talento, la inventiva, la astucia y la agudeza mental.

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Decenas de internautas destacaron la dedicación de los mecánicos guatemaltecos y la alegría de los pequeños pasajeros, de manera que el proyecto se ha convertido en una sensación local que une creatividad, oficio y servicio comunitario. Además, se rumora que proyectos similares podrían llegar a otros departamentos, como Quetzaltenango.

El ingenio demuestra cómo las habilidades mecánicas y la creatividad pueden generar proyectos originales sin recursos industriales. A su vez, ofrece una experiencia recreativa para los niños de la comunidad de San Marcos, y la repercusión en las redes sociales ha permitido visibilizar tanto el talento de los mecánicos como el municipio de Tejutla.

El ejemplo del ingenio guatemalteco

El avión terrestre de don Manfredo Ortega es un ejemplo de trabajo artesanal que transforma lo cotidiano en una experiencia memorable y alegre para los niños de San Marcos. Además, en las redes sociales, diversos internautas se han mostrado interesados en llevar este proyecto a Retalhuleu y Huehuetenango para complacer a la comunidad.

"Creo que será al único avión que pueda subirme porque me dan miedo las alturas. San Marcos se lleva el primer lugar con las ideas, pero yo quiero uno para la ciudad capital para caerle mal a los envidiosos. Felicitaciones al grupo de mecánicos que hicieron posible este medio de transporte. Se ve el ingenio y la creatividad", concluyó un internauta.