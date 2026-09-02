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El Profe celebra el triunfo de Lester Martínez: ¿Quién podría ser el siguiente rival del boxeador?

El récord profesional del boxeador guatemalteco Lester Martínez es de 21 victorias, 17 de ellas por nocaut, 0 derrotas y 1 empate: ¿quién será su siguiente rival?

El Profe celebra la victoria del boxeador guatemalteco Lester Martínez. (Foto: Prensa Libre)

"El Profe" celebró la reciente victoria del boxeador guatemalteco Lester Martínez sobre el croata Luka Plantić, quien llegó invicto a la velada en el Gala Center de Los Ángeles, California. Sin embargo, el pugilista de nacido en Melchor de Mencos, Petén se impuso por nocaut en el décimo asalto, en una pelea programada a 12 asaltos.

Lester Martínez defendió con éxito su título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Luka Plantić. Con este resultado, el croata perdió su condición de invicto como profesional, dado que antes de enfrentar al boxeador guatemalteco registraba 13 victorias sin derrotas, 10 de ellas por nocaut.

La pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić terminó en el décimo asalto por nocaut técnico (TKO), que ocurre cuando el árbitro, el médico o la esquina detienen el combate porque un boxeador ya no puede continuar de forma segura. Por consiguiente, el boxeador croata de 29 años, que llegaba invicto, se mostró muy molesto por la decisión.

A pesar de eso, "El Profe" destacó el orgullo que representa para los guatemaltecos ver a un deportista triunfar en el extranjero y contrastó este éxito con los resultados a menudo decepcionantes del fútbol. Por ende, el mensaje final para el pugilista fue una felicitación y un llamado a mantener su ritmo de 21 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

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