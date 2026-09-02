Salma Hayek cumple 60 años: Así ha sido su camino como ícono mexicano en Hollywood

La actriz y productora de cine mexicana Salma Hayek celebra este miércoles 2 de septiembre sus 60 años. La nacida en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, ha forjado durante más de tres décadas una carrera que comenzó en las telenovelas y la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la cinematografía internacional.

Salma Hayek comenzó su carrera en México con papeles protagónicos en la telenovela Teresa y en el drama romántico El callejón de los milagros. Sin embargo, su profesión como actriz la llevó de la televisión mexicana a las grandes producciones en Los Ángeles, California, y abrió camino a nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

Hayek comenzó a ganar notoriedad en México a los 23 años, cuando participó en uno de los filmes que consolidó su nombre antes de aventurarse en EE. UU. Por lo tanto, su llegada a Hollywood, referente de la industria del cine en los Estados Unidos, ocurrió en un momento en que las oportunidades para los actores latinos eran muy escasas.

A pesar de las dificultades, Salma logró abrirse camino y, en 1995, a los 29 años, apareció junto a Antonio Banderas en Desperado, dirigida por Robert Rodriguez. Luego participó en producciones como From Dusk Till Dawn, Fools Rush In, Wild Wild West y Dogma, lo que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de toda la industria.

Salma Hayek: Un símbolo de cambio en Hollywood

El hito de la carrera de Salma llegó con Frida, estrenada en el 2002, debido a que Hayek no solo interpretó a la pintora mexicana Frida Kahlo, sino que también fue productora del filme. Por ende, su actuación le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz y la convirtió en la primera mexicana en competir en esa categoría.

“Frida representó mucho más que un éxito profesional. La producción colocó una historia profundamente ligada a México frente a las audiencias internacionales y confirmó que Salma Hayek tenía aspiraciones que iban más allá de aparecer frente a las cámaras”, publicó en su momento el periódico español Diario AS, que elogió a la veracruzana.

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Además de su carrera actoral, Salma Hayek dejó una huella significativa en televisión internacional como productora ejecutiva de Ugly Betty, una adaptación estadounidense inspirada en Yo soy Betty, la fea, que ganó el Globo de Oro a Mejor Serie de Televisión de Comedia en el 2007, un logro en su trayectoria como productora.

Con el tiempo, Salma ha mantenido su presencia en diversos géneros cinematográficos, como películas de comedia y acción, además de grandes franquicias, dado que entre sus proyectos destacan Bandidas, Savages, The Hitman’s Bodyguard, Beatriz at Dinner, House of Gucci y Eternals, con la que entró en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El éxito y legado de Salma Hayek

De acuerdo con diversos medios mexicanos, como La Verdad y El Periódico, a los 60 años Salma Hayek representa un cambio generacional en una industria criticada por limitar las oportunidades para las actrices a medida que envejecen, debido a que la actriz mexicana sigue participando en proyectos y mantiene una notable presencia.

“Su trayectoria es la historia de una mexicana que llegó a Hollywood en un contexto de grandes barreras para el talento latino. Seis décadas después de su nacimiento en Veracruz, Hayek no solo celebra 60 años de vida. Celebra una carrera que ha transformado su nombre en un sinónimo de México”, concluyó el medio mexicano La Razón.