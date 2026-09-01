Anuncian retiro de mangos vendidos en Walmart por posible salmonela: ¿Qué hacer si los compró?

Durante la mañana de este martes 1 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la agencia de EE. UU. responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de alimentos, informó sobre el retiro del mercado de 302 cajas de mangos tamaño 9 de la empresa Panorama Produce.

Conforme a lo expuesto por la FDA, Panorama Produce retiró voluntariamente las 302 cajas de mangos de la marca Martina por una posible contaminación con salmonela, un género de bacterias que causa una infección intestinal común llamada salmonelosis, la cual generalmente se transmite al consumir alimentos o agua contaminados.

Frente a este escenario, la FDA indicó que el producto retirado del mercado se distribuyó en Walmart, una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, desde el pasado lunes 10 de agosto hasta el viernes 21 de agosto del 2026 en cuatro estados: Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

Por lo tanto, el producto tuvo que salir del mercado luego de que un análisis realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos detectara salmonela en mangos cultivados en la misma finca, ya que los síntomas principales de la salmonelosis son diarrea, cólicos o dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

¿Cómo identificar los mangos infectados?

Según Panorama Produce, los mangos contaminados no fueron comercializados en EE. UU. Sin embargo, en vista de que los mangos distribuidos en Walmart y los analizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos provienen del mismo origen, la empresa inició el retiro de los mangos Martina en cajas de nueve unidades.

Ante esta situación, el reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos indica que los mangos retirados del mercado se distribuyeron en cajas de la marca Martina. Por consiguiente, cada mango infectado lleva una etiqueta azul claro con las inscripciones “Agrofepac”, “Produce of Mexico”, PLU 4584 y UPC 07503061948050.

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De conformidad con Fox Business Network, un canal de televisión por suscripción estadounidense de negocios que aborda noticias comerciales y financieras, hasta el momento no se han informado casos de enfermedad asociados con el producto, según la comunicación del portavoz de Panorama Produce del pasado lunes 31 de agosto.

Esto se debe a que la notificación no detalla cuántas personas pudieron haber comprado los mangos ni si se hicieron investigaciones sanitarias. Tampoco ofrece información sobre análisis posteriores de los productos que estuvieron a la venta, por lo que se pide a los clientes no ingerir los mangos que coincidan con los datos proporcionados.

Causas y contagio de la salmonelosis

La salmonelosis es una infección intestinal común que generalmente se transmite al consumir alimentos o agua contaminados, como los mangos. Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y tres días después del contagio y duran de dos a siete días, como: diarrea, cólicos o dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Lo recomendable es lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de manipular alimentos, ya que la carne de res, el pollo, los huevos crudos o mal cocidos y la leche no pasteurizada también se encuentran entre los productos que comúnmente se contaminan con salmonela, un género de bacterias que afecta el tracto intestinal.