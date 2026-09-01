Tormenta tropical Edouard se fortalece mientras se acerca a EE. UU: podría convertirse en huracán

Durante la mañana de este martes 1 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Edouard se fortaleció mientras se aproximaba a las costas de Texas y Luisiana, en el noroeste del golfo de México, donde podría alcanzar la intensidad de un huracán antes de tocar tierra.

La tormenta tropical Edouard, que se formó el pasado lunes 31 de agosto a las 8.00 horas de Guatemala, es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del océano Atlántico y actualmente se encuentra a unos 65 kilómetros al sureste de Cameron, Luisiana, y a 110 kilómetros al este-sureste de Port Arthur, Texas.

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, de manera que las principales zonas en riesgo en EE. UU. se extienden desde High Island, Texas, hasta Cameron, Luisiana.

"En Luisiana está vigente una alerta de huracán, mientras que desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea entre las localidades de Vermilion e Iberia rige una advertencia de tormenta tropical", agregó la división del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. encargada de monitorear, rastrear y pronosticar la evolución de los ciclones tropicales.

Advertencia de marejada ciclónica

El NHC también emitió una advertencia de marejada ciclónica desde High Island hasta la línea entre Vermilion y Cameron, donde el agua podría elevarse entre 90 centímetros y 1.5 metros sobre el nivel del suelo. Además, entre esa línea y Morgan City, el aumento podría ser de 30 a 90 centímetros por la fuerza del viento local.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, también conocida como NOAA, advirtió de que las condiciones de tormenta tropical podrían llegar a la costa estadounidense durante la mañana de este martes 1 de septiembre y que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia durante la tarde.

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"Edouard tocaría tierra en la costa del noroeste del golfo más tarde este martes y avanzaría sobre el sureste de Texas durante la noche. La tormenta también podría dejar entre 7 y 15 centímetros de lluvia, con máximos de hasta 22 centímetros, en partes de la costa superior de Texas y el centro-este de ese estado", añadió la NOAA en X.

"Mientras tanto, el suroeste de Luisiana podría recibir entre 5 y 10 centímetros de lluvia, con máximos de hasta 21 centímetros", explicó, mediante un comunicado, la agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en monitorear todas las condiciones de los océanos y la atmósfera.

Posibilidad de inundaciones repentinas

Según KYTX, una estación afiliada a la cadena CBS, estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas, además de posibles desbordamientos de ríos, ya que Edouard es la quinta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal y Dolly.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el pasado 6 de agosto su previsión para la temporada del océano Atlántico, al estimar un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.