¿Se multiplicaron los incidentes con osos en zonas urbanas? La realidad durante la sequía

Conforme a lo expuesto por El Nuevo Herald, un periódico matutino del Gran Miami, los incidentes con osos en zonas urbanas del territorio de Estados Unidos han alcanzado cifras récord en el 2026 debido a una fuerte sequía que afecta la disponibilidad de su alimento natural: materia vegetal, insectos y pequeñas presas, según la especie.

Frente a este escenario, el oeste de Estados Unidos, la región más grande del país norteamericano, que abarca los estados situados en la parte occidental y es conocida por su gran variedad de paisajes naturales y su historia, vive una crisis sin precedentes de encuentros entre humanos y osos, animales de gran tamaño, generalmente omnívoros.

La región se divide normalmente en dos zonas: la Costa Oeste (California, Oregón y Washington) y los estados de montaña (Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming). Estos últimos son los principales perjudicados, dado que la falta de lluvia destruyó plantas y frutos que forman el 90% de la dieta del oso.

Hambrientos, los animales han buscado basura y comida en las principales ciudades de Colorado, Nuevo México y Utah, donde se ha registrado un récord de 39 osos sacrificados por incursiones urbanas, mientras que se han superado los 7 mil avistamientos de osos negros americanos, especie de mamífero carnívoro de la familia Ursidae.

Sitiuación actual por la sequía del oeste

Durante los últimos once meses, más de 190 osos negros americanos han sido sacrificados en la región oeste de los Estados Unidos: Este es el oso más común en Norteamérica y es más pequeño que el oso pardo y el oso polar. Además, presenta un color de piel más o menos oscuro, de manera que es mucho más fácil identificarlo.

Ante esta situación, el oeste de EE. UU. registra cifras récord de incursiones de osos negros en zonas urbanas durante el 2026 debido a una sequía histórica que arrasó con sus fuentes naturales de alimento, dado que estos animales comen una gran variedad de plantas, frutas, insectos y carne, aunque su dieta cambia según la especie y el lugar.

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En Colorado se han superado los 7 mil avistamientos reportados y se han contabilizado al menos seis ataques mortales. Por consiguiente, se calcula que el Estado del Centenario alberga una población de casi 20 mil osos negros, ya que estos animales han ingresado a viviendas y comercios en busca de comida antes de la hibernación.

Por su parte, en Nuevo México las autoridades y dueños de terrenos han sacrificado unos 187 osos, la cifra más alta desde el 2011, y han reubicado a unos 35 adultos y 16 oseznos. Además, se registró el ataque mortal de un oso a una persona, el primero en casi 25 años en la Tierra del Encanto, donde otros 39 osos fueron sacrificados.

Recomendaciones de seguridad en EE. UU.

Un invierno muy seco destruyó bayas, nueces y hierbas que forman el 90% de la dieta de estos animales que, guiados por su olfato, los osos bajan a los pueblos y las ciudades. Por lo tanto, las agencias de vida silvestre piden usar botes de basura a prueba de osos, no dejar comida para mascotas afuera y retirar comederos de aves.