Brote de salmonelosis en EE. UU: El truco para saber si los huevos están contaminados con salmonela

Durante la mañana de este viernes 28 de agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar más casos de salmonela vinculados al consumo de huevo, de manera que millones de huevos fueron retirados del mercado estadounidense.

Conforme a lo expuesto por la FDA, el brote de salmonela asociado a huevos provocó más de cien casos en 17 estados del país y las investigaciones apuntan a que los huevos comercializados bajo distintas marcas, entre ellas Country Morning, Sunups, Simple Truth y Kroger, ya fueron retirados de los supermercados donde se vendían.

Esta situación sirve como recordatorio de por qué conviene saber identificar un huevo en mal estado antes de consumirlo, dado que las gallinas pueden ser portadoras de salmonela, que puede llegar al huevo desde el exterior, por el contacto del cascarón con heces, o desde el interior, mientras el huevo aún se está formando dentro del ave.

Frente a este escenario, la salmonelosis es la segunda zoonosis de transmisión alimentaria más frecuente en Europa y una de las más comunes a escala mundial, ya que las comidas preparadas con huevo crudo o poco cocinado y los ovoproductos son la principal fuente de infección, especialmente la mayonesa, las salsas, las cremas y los dulces.

¿Cómo saber si un huevo está infectado?

De conformidad con la FDA, la agencia del Gobierno de los Estados Unidos encargada de proteger la salud pública del país, antes de romper un huevo existe una forma sencilla de comprobar si sigue fresco: la prueba de flotación. Para ello, solo hay que llenar un vaso grande con agua fría y sumergir el huevo para comprobar su frescura.

Si el huevo se hunde y queda acostado en el fondo, está fresco .

y queda acostado en el fondo, está . Si el huevo se hunde pero queda de pie o inclinado , ya no está en su punto óptimo , pero todavía se puede comer.

, ya no está en su , pero todavía se puede comer. Si el huevo flota, significa que está en mal estado y no debe consumirse.

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Al romper el huevo, hay otras señales a las que prestar atención: el olor no debería ser fuerte ni desagradable y la cáscara no debería tener manchas ni grietas ni sentirse pegajosa. Además, si la clara se ve turbia, verdosa o rosada, es mejor no consumir el huevo, de modo que lo mismo aplica si la yema está demasiado líquida o si está oscura.

Comer un huevo en mal estado puede causar una intoxicación alimentaria o una infección intestinal conocida como salmonelosis, que afecta el tracto digestivo luego de consumir agua o alimentos contaminados. Por ello, los síntomas principales son diarrea, fiebre, dolor de cabeza, cólicos o dolor abdominal, y náuseas o vómitos repentinos.

¿Cómo conservar los huevos?

De acuerdo con Fox News, un canal de televisión estadounidense, existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a mantener los huevos frescos y reducir el riesgo de contaminación por salmonela, una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales, aunque un huevo contaminado puede verse y oler completamente normal.