Se forma la tormenta tropical Dolly en el océano Atlántico: ¿A qué países podría afectar el ciclón?

Conforme a lo expuesto por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Dolly se formó en el océano Atlántico y puso fin a la racha de calma de dos semanas de la temporada de huracanes, de modo que se espera que la humedad remanente lleve lluvias este fin de semana.

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el nombre de la tormenta es pura coincidencia y no constituye un homenaje por el fallecimiento de Dolly Parton, ya que los nombres de las tormentas son elegidos con antelación por la Organización Meteorológica Mundial y se asignan en orden alfabético durante la temporada de huracanes.

Frente a este escenario, para la mañana de este 28 de agosto, Dolly se encontraba en mar abierto, a medio camino entre África y el Caribe, y registraba vientos máximos de 64 kilómetros por hora. Sin embargo, los expertos prevén que la tormenta durará poco porque se topará con un muro de cizalladura del viento alimentado por El Niño.

Por lo tanto, como El Niño está intensificando aún más la cizalladura en el mar Caribe y el océano Atlántico, este cambio repentino y fuerte en la velocidad o la dirección del viento en una distancia corta, ya sea de forma vertical u horizontal, puede desintegrar desde sistemas incipientes hasta huracanes plenamente desarrollados, como Dolly.

Los remanentes de Dolly

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia científica del Departamento de Comercio de EE. UU. cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera, los remanentes de Dolly seguirán avanzando hacia el oeste después de que deje de ser una tormenta.

Por consiguiente, los remanentes de la tormenta Dolly podrían dejar lluvias en Puerto Rico y la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, ya que en el último aviso del NHC, los restos de Dolly se localizaban a 1 mil 610 kilómetros al este de las islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

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Aun así, la división del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señaló que "las fuertes lluvias de los remanentes de Dolly podrían afectar a las islas de Sotavento por la noche del sábado 29 hasta el domingo 30 de agosto, con lluvia desplazándose a las islas Vírgenes, Puerto Rico e Hispaniola (La Española) el próximo 31 de agosto".

Dolly es la cuarta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico, después de Arthur, Bertha y Cristóbal, esta última formada el 12 de agosto y que no representó peligro para tierra firme. No obstante, la lluvia de los remanentes podría producir inundaciones repentinas en las Antillas Menores, ubicadas en el mar Caribe.

La tormenta Dolly ¿Parton?

De conformidad con la agencia de noticias EFE, pese a no representar ningún peligro, la tormenta adquirió relevancia en los Estados Unidos por surgir tan solo dos días después de la muerte de la compositora estadounidense Dolly Parton. Sin embargo, la coincidencia es fortuita, pues el NHC fija de antemano los listados de los nombres.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 27 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico. En el océano Pacífico oriental, en cambio, prevé hasta 22, por encima del promedio, ante el fortalecimiento de El Niño.