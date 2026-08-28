Misteriosos retumbos en El Salvador: ¿Qué los causa y qué se dice sobre la actividad sísmica?

Durante las mañanas del miércoles 26 y jueves 27 de agosto, una serie de fuertes retumbos y vibraciones subterráneas estremeció diversos sectores del área metropolitana de San Salvador y del departamento de La Libertad, que concentran buena parte de la actividad política, histórica y económica del territorio salvadoreño.

Esto se debe a que el fenómeno fue percibido por la población salvadoreña con una intensidad poco habitual, lo que generó mucha incertidumbre y preocupación entre miles de residentes que sintieron cómo el crujido del suelo interrumpía la tranquilidad cotidiana del corazón político, histórico y económico de la nación centroamericana.

Conforme a lo expuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN), los sonidos subterráneos se registraron con particular insistencia en municipios salvadoreños como Mejicanos, Ilopango y San Marcos, y, con especial fuerza, en las inmediaciones del cerro San Jacinto y del lago de Ilopango.

De acuerdo con el MARN, la población de estas zonas coincidió en señalar "un marco temporal y un patrón sonoro constantes" que encendieron las alarmas locales. Sin embargo, los retumbos que los habitantes de San Salvador han reportado durante los últimos días, en especial en la zona de San Jacinto, no son un fenómeno nuevo.

Retumbos y vibraciones

El vulcanólogo y geólogo de la Universidad de El Salvador, Miguel Hernández, explicó que existen antecedentes de estos sonidos, por lo que una posible explicación está en pequeños movimientos de la corteza terrestre, que ocurren cuando una falla genera ondas sísmicas o un desplazamiento tan pequeño que las personas no logran sentirlo.

Miguel Hernández explicó que algunas de esas ondas pueden producir vibraciones que llegan a ser audibles al alcanzar la superficie y entrar en contacto con la atmósfera. En otros casos, no se escucha un sonido, pero sí pueden vibrar puertas o ventanas. “Esto se relaciona a una actividad dentro de lo normal, pero local”, agregó el geólogo.

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Frente a este escenario, el vulcanólogo señaló que los retumbos escuchados en San Jacinto y en partes de San Salvador no están relacionados directamente con un disturbio volcánico. Aunque en el sector existen estructuras volcánicas antiguas, no hay vulcanismo reciente o activo que permita atribuir los sonidos al ascenso de magma.

Asimismo, en la entrevista con El Diario de Hoy, periódico de El Salvador, Miguel Hernández descartó que los retumbos tengan relación directa con los terremotos registrados en países lejanos, dado que los fenómenos sísmicos ocurridos en Colombia, Perú y Venezuela corresponden a fuentes alejadas y no tienen influencia en ellos.

¿Hay actividad sísmica en El Salvador?

El último informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) sobre el seguimiento de los reportes en el Área Metropolitana de San Salvador explica que "los sismogramas no muestran registros de actividad sísmica inusual que se asocien con los retumbos reportados por la población salvadoreña".

Asimismo, escuchar estos sonidos con mayor frecuencia no significa, según el geólogo Miguel Hernández, que se aproxime un gran terremoto. Por consiguiente, el vulcanólogo señaló que este tipo de reportes se ha presentado durante varios años sin que necesariamente después ocurra un sismo fuerte en El Salvador o Centroamérica.





