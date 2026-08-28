Fútbol Nacional

Clase 7 de El Profe | ¡El papelón de Xela, Mixco, Municipal y Antigua en la Copa Centroamericana!

"El Profe" criticó a Xela, Mixco, Municipal y Antigua, ya que se confirmó que Guatemala perderá su cuarta plaza para la Copa Centroamericana del 2027.

Los equipos guatemaltecos fracasaron en la Copa Centroamericana. (Foto Clase 7: Prensa Libre)

"El Profe", usando su característico tono satírico, presentó una dura crítica sobre el reciente desempeño de los clubes guatemaltecos —Municipal, Xelajú, Antigua y Mixco— en la Copa Centroamericana 2026, donde señaló que, a pesar de contar con cuatro representantes, ninguno logró avanzar a la siguiente ronda de la competición regional.

Frente a este escenario, se confirmó que Guatemala perderá su cuarta plaza para la competición en agosto del 2027 y se reducirá a solo tres cupos, a pesar de que esta posición adicional había sido obtenida gracias a que Xelajú llegó a la final en la edición anterior, en la que perdió ante la Liga Deportiva Alajuelense en la tanda de penaltis.

"El Profe" cuestionó el nivel actual del balompié guatemalteco, tanto en los clubes como en las selecciones nacionales de todas las categorías, y mencionó irónicamente que, al ver el rendimiento de los jugadores nacionales, él mismo tendría oportunidad de jugar profesionalmente, pese a tener más de 60 años y problemas en las rodillas.

Por último, "El Profe" advirtió que, si se continúan cometiendo estos "papelones" deportivos, el fútbol guatemalteco corre el riesgo de perder aún más representación a nivel internacional, como sucede con Nicaragua y Belice, que, por su nivel actual, solo tienen dos y un representante, respectivamente, en esta Copa Centroamericana.

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