15 años de prisión para dos guatemaltecos en El Salvador: La razón de su condena en Zacatecoluca

El 14 de agosto del 2025, la Fiscalía General de la República de El Salvador logró que los guatemaltecos José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez continuaran detenidos mientras avanzaba la investigación en su contra por tráfico ilícito, dado que fueron sorprendidos transportando cocaína en aguas salvadoreñas.

La intervención ocurrió en julio del 2025, cuando elementos de la Sección Táctica Operativa de la División de la Policía Costera detuvieron una embarcación a una milla náutica al norte de playa Amatecampo, San Luis Talpa, donde encontraron 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en bidones amarrados con cuerdas de pescar.

Minutos después, las autoridades detectaron otra embarcación vinculada al primer hallazgo. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los tripulantes huyeron y fueron perseguidos hasta San Luis La Herradura, donde abandonaron la embarcación. Al inspeccionarla, las autoridades encontraron 588 kilogramos adicionales de cocaína.

En total, ambas embarcaciones transportaban 688 kilogramos de cocaína, valorados en US$17 millones 296 mil 320 (Q131 millones 998 mil 716), por lo que, durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado de San Luis La Herradura, se presentaron abundantes elementos de prueba que vincularon a los imputados con el cargamento.

El caso de los guatemaltecos

El caso de los dos guatemaltecos pasó a la etapa de instrucción y, durante la tarde del pasado miércoles 26 de agosto del 2026, José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez fueron condenados a quince años de prisión por tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República de El Salvador mediante un comunicado.

"En julio del 2025, la Marina Nacional interceptó la embarcación al norte de la playa Amatecampo, en San Luis Talpa, en la que transportaban 100 kilogramos de cocaína ocultos en bidones. Luego de la intervención, detectaron otra lancha abandonada con quince sacos que contenían 588 kilos de cocaína", agregó el organismo salvadoreño.

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"En total, se incautaron 688 kilos de droga con un valor de US$17 millones 296 mil 320 y los extranjeros fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca", añadió la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), de acuerdo con su ley orgánica y con la competencia de "defender los intereses del Estado y de la sociedad".

Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República de El Salvador reiteró que mantiene la vigilancia en la zona costera del país y la cooperación con organismos internacionales para poder combatir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas, como la cocaína, un potente estimulante del sistema nervioso central y altamente adictivo.

Los guatemaltecos condenados

Conforme a lo dictado por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, los dos condenados cumplirán su pena en un centro penitenciario salvadoreño, debido a que la FGR enfatizó que la aplicación de la ley en estos casos busca desalentar el uso del territorio nacional para actividades de narcotráfico y proteger la seguridad de la población.

No obstante, la condena de los dos guatemaltecos no fue bien recibida por gran parte de la población salvadoreña, que mostró su descontento en las redes sociales y aseguró que, por la cantidad de cocaína que intentaron transportar por las costas salvadoreñas, los dos condenados debían haber recibido al menos 25 años de prisión.