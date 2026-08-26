¿Qué va a pasar con el visado? EE. UU. pausa temporalmente las citas para solicitantes de visa

Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia responsable de la política exterior y las relaciones internacionales del país, paralizó las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo, en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la decisión al asegurar que se trata de una iniciativa de capacitación global dirigida a los funcionarios consulares y que las citas para servicios de visado se ajustarán próximamente para permitir esa formación. Sin embargo, no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó a la agencia de noticias EFE el portavoz del Departamento de Estado, que pausó todas las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo por la necesidad de capacitar a su personal sobre los nuevos procedimientos.

Frente a este escenario, los solicitantes de visa de inmigrante con entrevistas ya programadas recibieron correos electrónicos en los que se les comunicó que sus citas serían reprogramadas, sin una nueva fecha inmediata, debido a que el Departamento de Estado de EE. UU. no difundió un cronograma ni el alcance exacto de esta capacitación.

¿Qué significa la pausa?

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el objetivo declarado de esta pausa es que todos los cónsules puedan “descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses” y evaluar cada solicitud “de manera exhaustiva y coherente”.

Así pues, los solicitantes con citas ya asignadas, tanto de visas de inmigrante como de las categorías de turista, trabajo y estudio, fueron notificados de que su entrevista se reprogramará, pero el Departamento de Estado no confirmó la fecha para reanudar el servicio. Por ello, la pausa se suma a una demora que ya era crítica antes del anuncio.

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Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, en julio, la espera para una entrevista de visa de turista llegaba a 11 meses en la mayor parte de Centroamérica —Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Belice—, mientras que en Ciudad de México se ofrecían citas en un plazo cercano a cuatro meses.

Por lo tanto, ante esa saturación, el Departamento de Estado lanzó un programa piloto que permitía pagar US$750 (Q5 mil 720) adicionales para obtener una entrevista en un plazo de 10 días hábiles, disponible únicamente en los consulados de México y Colombia. No obstante, no hay confirmación sobre si este programa continuará vigente.

¿Cuándo regresa todo a la normalidad?

El Departamento de Estado no adelantó cuándo se normalizará la programación de citas ni si la capacitación tendrá el mismo alcance en todas sus sedes diplomáticas. Por consiguiente, los solicitantes con trámites en curso deberán esperar una notificación por correo o revisar el portal oficial de citas para conocer la nueva fecha asignada.

“Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes”, concluyó el portavoz del Departamento. Por ende, la declaración coincide con los mensajes que han recibido los solicitantes de visa en todo el mundo sobre la suspensión de citas programadas.