¿Qué es la visa H-1B? La razón por la que Trump insiste en imponerle una tarifa de US$103 mil

Durante la noche del pasado martes 25 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrante de solicitantes de todo el mundo, en medio del recrudecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca modificar el sistema de migración laboral de la nación.

Frente a este escenario, el mandatario republicano, de 80 años, impulsó el aumento de la tarifa para determinadas solicitudes de la visa H-1B, un permiso de no inmigrante en los Estados Unidos que permite a las empresas contratar a profesionales extranjeros para ocupaciones especializadas que exigen un título universitario o equivalente.

Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó el aumento de la tarifa para determinadas solicitudes de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, a US$103 mil 265 (Q787 mil 689), además de paralizar las citas para solicitar la visa estadounidense en las embajadas del mundo.

El magnate neoyorquino argumentó que se trata de una medida de capacitación global destinada a los funcionarios consulares; sin embargo, no dijo cuándo se reanudaría el trámite formal, aunque sí precisó que la suspensión de las citas es para que puedan “descartar a los solicitantes susceptibles de depender de las prestaciones públicas”.

Funcionamiento y proceso

La Administración del presidente Donald Trump busca que EE. UU. evalúe cada solicitud de visa H-1B “de manera exhaustiva y coherente”, debido a que, para un puesto especializado en el territorio estadounidense, el empleo debe requerir conocimientos teóricos y prácticos altamente especializados, no aptos para cualquier tipo de persona.

El candidato necesita una licenciatura, título académico o grado superior directamente relacionado con el área de trabajo. Además, debe contar con patrocinio laboral, por lo que una empresa en EE. UU. debe ofrecerle la plaza y presentar la petición formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés).

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La plaza debe ofrecer un salario justo, y el sueldo debe cumplir con el salario prevaleciente del mercado para proteger los empleos locales. Por consiguiente, el Congreso de los Estados Unidos fija un cupo general de 65 mil visas al año, más 20 mil adicionales para quienes poseen posgrados de las mejores universidades estadounidenses.

Ante esta situación, el sistema de selección y asignación prioriza criterios ponderados según el nivel salarial y la cualificación, en lugar de una lotería completamente aleatoria. Por lo tanto, la visa se otorga por un periodo inicial de hasta tres años, con la opción de prorrogarla hasta por seis años para los extranjeros que logren destacar.

¿A quiénes afectaría la nueva tarifa?

Conforme a lo expuesto por WUSA9, una estación de televisión estadounidense afiliada a la cadena CBS, un borrador del nuevo reglamento impulsado por Trump establece que la tasa de US$103 mil 265 se aplicaría a todas las solicitudes de trabajadores con visa H-1B que se renuevan cada año, de manera que afectaría a todos los beneficiarios.

De conformidad con el USCIS, los visados H-1B son habituales en los sectores de tecnología e ingeniería. Por ende, la demanda suele superar la oferta, pues estas visas permiten a las empresas en los Estados Unidos contratar temporalmente a profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, quienes ahora se verán afectados.